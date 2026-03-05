D’Assassin’s Creed Hexe à Invictus, en passant par les futures mises à jour de Shadows et autres surprises, Ubisoft fait le point sur l’avenir de la franchise et rassure les fans.

Depuis la sortie d’Assassin’s Creed Shadows en mars 2025, on ne peut pas dire qu’Ubisoft ait été particulièrement loquace sur l’avenir de la franchise qui, comme nous le savons, a pourtant de nombreux projets en cours de développement. En effet, l’éditeur nous le rappelait la semaine dernière encore, « un solide pipeline [est] en préparation », avec dans le lot « des expériences solo et multijoueur ». Et l’heure est maintenant venue pour Jean Guesdon, nouveau directeur du contenu d’Assassin’s Creed, de faire le point sur tout cela.

Ubisoft fait le point sur les futurs jeux Assassin’s Creed

Après les nombreuses rumeurs et bruits de couloir, place donc enfin à davantage de concret sur l’avenir de la licence, avec un beau tour d’horizon de tous les projets annoncés il y a maintenant plusieurs années. À commencer par le fameux Assassin’s Creed Hexe, actuellement en développement chez Ubisoft Montréal, qui promet « une expérience unique, plus sombre et narrative, [et] qui se déroule à un moment clé de l’histoire » selon Guesdon. Guesdon qui, soit dit en passant, occupe d’ailleurs désormais le rôle de directeur créatif sur cet opus.

« Nous prenons le temps nécessaire pour concrétiser cette vision ambitieuse », explique alors ce dernier pour justifier le silence qui entoure ce futur Assassin’s Creed. Et malheureusement, cela risque de durer encore « quelques temps », même si Ubisoft apprécie déjà l’enthousiasme des fans vis-à-vis de ce mystérieux projet. Un projet pour l’instant tout aussi mystérieux qu’Assassin’s Creed Invictus, dont l’objectif est de proposer « une nouvelle approche du multijoueur dans la franchise » avec du joueur contre joueur.

Développé par une équipe de vétérans de For Honor chez Ubisoft Montréal, Invictus ne serait toutefois « pas exactement ce que laissent entendre les rumeurs », assure Guesdon. Et s’il faudra visiblement attendre encore un peu avant de pouvoir découvrir ce qu’il en est, le directeur du contenu assure que « les retours des joueurs sont au cœur de [leur] approche » et que le travail de l’équipe, « incroyablement passionnée par ce qu’elle développe », « reflète [leur] objectif plus large d’offrir une plus grande variété d’expériences dans l’univers Assassin’s Creed ».

Assassin's Creed hexe, l'un des prochains jeux à venir.

D’autres surprises sont en approche

Alors oui, c’est vrai, on ne peut pas dire que Guesdon se soit révélé très généreux en détails sur ces deux projets, pourtant annoncés depuis longtemps. Mais il faut tout de même le dire : cette nouvelle transparence dans la communication d’Ubisoft est toujours bonne à prendre. D’autant plus que ce dernier ne s’est pas contenté de s’en tenir à Hexe et Invictus, mais a également rappelé l’existence d’Assassin’s Creed Jade, l’épisode mobile dont le développement poursuit visiblement son cours en interne.

Et il n’est pas le seul. En parallèle, Ubisoft étudie également « le retour du mode coopératif dans Assassin’s Creed », même si aucun détail supplémentaire n’a été livré à ce sujet. Pas plus que sur un certain « projet précoce » qui aurait récemment fait l’objet d’une réorientation, et dont « les enseignements tirés de ce travail [les] aident déjà à façonner la suite ». Enfin, nous vous en parlions hier : Guesdon en a aussi profité pour officialiser avec subtilité le remake d’Assassin’s Creed Black Flag, qui s’est vu offrir une première image pour l’occasion.

On peut le dire, donc : cette prise de parole de Guesdon aura été appréciable de bout en bout, et surtout rassurante quant à l’avenir de la franchise qui, malgré ses projets divers et variés, semble aujourd’hui se trouver entre de très bonnes mains. Reste maintenant à voir les résultats concrets derrière toutes ces promesses. En attendant, Ubisoft donne rendez-vous le 20 mars aux joueurs d’Assassin’s Creed Shadows pour un aperçu détaillé de sa mise à jour anniversaire, et dès aujourd’hui aux joueurs d’Assassin’s Creed Unity pour le lancement de son patch 60 FPS gratuit.

Source : Ubisoft