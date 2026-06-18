Les services à abonnement sont désormais légion et il est même parfois difficile de s'y retrouver ou tout simplement de tout prendre. En ce moment, Ubisoft vous propose une version d'essai gratuite de sa propre formule, avec un accès total à tous ses plus grands jeux, dont pas moins de 19 Assassin's Creed et tous leurs DLC. Oui, vous avez bien lu, tous les jeux de la franchise sont gratuits, spin-off compris, mais il y a encore bien plus.

Ubisoft propose l'accès gratuit à plus de 100 jeux dont tous les Assassin's Creed

Ubisoft propose une version d'essai de son service d'abonnement Ubisoft+ Premium qui offre un accès illimité à plus de 100 jeux et tous les DLC du 18 au 23 juin 2026. Ça représente tout de même près de 19 jeux Assassin's Creed, 9 Far Cry ou encore 8 ANNO et 7 Rainbow Six pour ne citer qu'eux. Vous pourrez ainsi tester sans frais les dernières nouveautés de The Division 2, qui continue de recevoir du nouveau contenu, mais aussi la toute dernière mise à jour d'Assassin's Creed Shadows qui a ajouté une nouvelle quête, du contenu end game et plus encore. Cet essai gratuit n'a strictement aucune condition spécifique. Vous pourrez conserver votre avancée et toutes vos sauvegardes sur les différents jeux en cas de passage en caisse à la fin de l'offre d'essai.

Quelques jeux auxquels vous pourrez jouer gratuitement

Assassin's Creed

Assassin's Creed II

AC Brotherhood

AC Revelations

Assassin's Creed III Remastered

AC Liberation HD

AC Black Flag (2013)

Assassin's Creed 4 - Le Prix de la Liberté (Freedom Cry)

AC Rogue

AC Unity

Syndicate

Origins

Odyssey

Valhalla

Mirage

Assassin's Creed Shadows

AC Chronicles : China / India / Russia (3 jeux)

Far Cray de 1 à 6

Far Cry Primal & New Dawn

Watch Dog 1 & 2

Watch Dog LEgion

The Division 1 & 2

Anno 1602 à 117 Pax Romana

Star Wars Outlaws

Avatar Frontiers of Pandora

Et bien d'autres que vous pourrez retrouver directement sur le site officiel d'Ubisoft+.

L'abonnement Ubisoft+ Premium offre de gros avantages

L'Ubisoft+ , c'est l'accès garanti à plusieurs dizaines de jeux et d'autres avantages. Avec la version Premium, vous pouvez profiter de plus d'une centaine de jeux et d'expériences, ainsi que tous les DLC qui ont pu sortir pour les agrémenter jusqu'ici. Autant vous dire qu'il y a très clairement de quoi faire. Tous les Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six, ou encore ANNO, Rayman, The Division et même des pépites comme l'excellent Child of Light. Avec l'abonnement vous avez également accès directement aux dernières nouveautés, comme prochainement Rayman Legends Retold ou encore Assassin's Creed Black Flag Resynced. En somme, toutes les licences d'Ubisoft sont disponibles sur une seule plateforme, et tous les jeux sont désormais gratuits pour un temps limité. Le service d'abonnement d'Ubisoft offre également quelques autres avantages, comme des réductions sur les devises numériques des différents jeux. À noter qu'une version Classique de l'abonnement existe, moins coûteuse, mais ne proposant qu'une sélection de jeux récents et quelques bonus en moins.