Assassin's Creed Shadows emmènera bien les joueuses et joueurs à l'époque du Japon Féodal avec deux personnages centraux jouables. La shinobi Naoe et le samouraï légendaire Yasuke qui a été victime, comme souvent, d'une triste polémique. Pour en savoir plus et visionner une bande annonce de gameplay, rendez-vous lors de l'Ubisoft Forward 2024 du 10 juin prochain. C'est là-bas que le jeu pourrait faire la lumière sur sa toute dernière surprise, avant sa sortie plus tard dans l'année. Pendant ce temps, un autre projet est en train de conclure une étape importante.

Bientôt la fin des précommandes pour ce jeu Assassin's Creed

La licence Assassin's Creed a déjà plus d'une vingtaine de jeux à son actif, et une multitude de nouveaux jeux sont encore en cours de développement. C'est clairement la franchise la plus populaire et la plus puissante d'Ubisoft. Une saga iconique qui s'est affranchie des barrières de son média d'origine pour aller raconter ses histoires à travers des romans, des novélisations, des bandes dessinées, un film avec Michael Fassbender (X-Men : Le commencement, Inglourious Basterds) dans le rôle principal, et même plusieurs jeux de société. Un domaine que la série semble affectionner tout particulièrement puisqu'un projet est en train de voir le jour.

Un jeu de plateau Assassin's Creed débarque et c'est déjà un carton ! La campagne de financement participatif, via le site Game on Tabletop, a rassemblé pour le moment 90 678€, ce qui a permis de débloquer les quatre paliers proposés par les créateurs. Si vous êtes intéressés par un tel projet, et que vous souhaitez contribuer pour avoir le contenu exclusif des précommandes, c'est encore possible. Les précos d'Assassin's Creed : le jeu de rôle officiel sont disponibles, mais pour 35 heures seulement.

Plongez dans l'univers légendaire du jeu vidéo Assassin's Creed©. Jouez à travers le temps, de l'époque moderne au monde antique, en découvrant différentes périodes et en interprétant des personnages appartenant à diverses cultures. Le combat entre la Confrérie des Assassins et l'Ordre des Templiers est bien plus qu'une guerre secrète. Il s'agit d'un conflit entre la tyrannie et le libre arbitre qui affecte l'humanité elle-même Via Game on Tabletop et CMON.

Crédits : Arkane Asylum Publishing.

Un JDR Assassin's Creed officiel arrive en collaboration avec Ubisoft

Plusieurs contreparties sont accessibles pour le jeu de plateau Assassin's Creed, à des prix allant de 35 à 160€ pour les précommandes uniquement. Evidemment, plus votre investissement est élevé, plus les avantages sont nombreux. Les voici.

Apprenti Assassin

Prix : 35€ au lieu de 60€

Contenu : le livre de règles « Manuel de l'Animus » d'Assassin's Creed et le PDG offert

Maître Assassin

Prix : 100€ au lieu de 165€

Contenu : le livre de règles « Manuel de l'Animus » d'Assassin's Creed et le PDG offert; le livre de campagne du Lecteur et son PDF; le livre des « Maîtres Assassins » et son PDF

Assassin Légendaire

Prix : 160€ au lieu de 245€

Contenu : le livre de règles « Manuel de l'Animus » d'Assassin's Creed et le PDG offert; le livre de campagne du Lecteur et son PDF; le livre des « Maîtres Assassins » et son PDF; pack d'accessoires avec 3 decks de cartes et 12 dés personnalisés; 13 figurines exclusives à la précommande; étui collector et écran du Lecteur magnétique exclusifs à la précommande

Rendez-vous sur la page Assassin's Creed : le jeu de rôle officiel si vous êtes intéressé(e)s.