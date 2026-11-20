Le développement d'Assassin's Creed Jade se poursuit chez Ubisoft. On en apprend un peu plus sur le jeu mobile et la vision de l'éditeur grâce au bilan financier de celui-ci.

On se demandait où il était passé, mais Assassin's Creed Jade est bien en développement chez Ubisoft. Ce jeu mobile se déroulant en Chine a été annoncé il y a déjà 4 ans, mais le géant français était resté de plus en plus discret à son sujet au fil du temps. Après des doutes sur l'avancée du projet, on en a enfin des nouvelles officielles qui nous en apprennent davantage sur la manière dont l'éditeur le conçoit.

Ubisoft travaille toujours sur Assassin's Creed Jade, c'est officiel

Que les fans de la saga se rassurent, Assassin's Creed Jade n'a pas été abandonné. La publication des résultats semestriels d'Ubisoft ce jeudi 19 novembre 2026 est l'occasion d'en ré-entendre parler. Pendant l'appel aux actionnaires, le directeur financier, Frédérick Duguet, a notamment mentionné le futur des jeux mobiles au sein de la boîte avant de mentionner concrètement le jeu qui doit se dérouler en Chine.

© Ubisoft

Ainsi, Duguet confirme que, pour Ubisoft, « les jeux mobiles sont toujours une opportunité à moyen et long terme, comme AC Jade pour ce qui est d'Assassin's Creed ». C'est bien peu, mais c'est déjà une manière de comprendre comment l'éditeur et ses studios perçoivent un tel projet. L'idée ici est de produire un titre qui soit porteur pour un long moment, que ce soit en lui-même ou sa licence. Mais ce n'est pas tout ce qu'on apprend.

Mobile vs Consoles et PC chez Ubisoft

Pour cette fois, nous devons donc nous contenter encore d'informations lacunaires au sujet d'Assassin's Creed Jade. Cela dit, ce bilan financier nous donne tout de même de nouveaux éclaircissements sur la vision d'Ubisoft aujourd'hui. Ainsi, bien que le marché mobile soit dans le viseur de l'éditeur, Duguet réaffirme en son nom que « les consoles et PC demeurent les plateformes de prédilections pour les grosses franchises ».

Assassin's Creed est donc loin de devenir un titre essentiellement mobile. Cela dit, Ubisoft voit l'intérêt de conquérir un nouveau marché de plus en plus populaire et même de premier plan dans certains pays. AC Jade sera donc une nouvelle opportunité de s'y faire une place. D'ailleurs, on apprend enfin que l'éditeur a aussi choisi d'associer deux de ses maisons créatives, la 3 et la 5, sous la direction de Julien Bares de sorte de « tirer parti des synergies entre les expériences Live sur toutes les plateformes ». Un point qui devrait concerner le jeu en Chine. Maintenant, on attend de voir.