À l’aube du premier anniversaire d’Assassin’s Creed Shadows, qui aura très bientôt droit à un gros coup de projecteur de la part d’Ubisoft pour la présentation de sa prochaine mise à jour, c’est une véritable pluie d’informations qui s’est abattue sur les fans de la franchise. En effet, c’est par le biais de Jean Guesdon, nouveau directeur du contenu d’Assassin’s Creed, que les nombreux projets actuellement en développement ont récemment donné de leurs nouvelles, parmi lesquels notamment le fameux Assassin’s Creed Jade que l’on avait presque fini par oublier.

Ubisoft donne enfin des nouvelles d’Assassin’s Creed Jade

Car oui, si tous les regards sont naturellement tournés vers les prochaines entrées majeures de la série, à l’instar d’Assassin’s Creed Hexe ou du remake de Black Flag par exemple, il ne faut pas non plus oublier que d’autres projets sont également dans les tuyaux. À commencer par Assassin’s Creed Invictus, un jeu multijoueur JcJ, mais aussi Jade, l’épisode mobile développé par Level Infinite et annoncé depuis 2022. Un titre qui, malgré le silence qui l’entoure, reste toujours d’actualité chez Ubisoft.

C’est en tout cas ce qu’a confirmé Guesdon au travers de son dernier communiqué, en déclarant que « plusieurs autres [projets] sont actuellement en cours de développement à différents stades, dont Assassin’s Creed Jade ». Malheureusement, cette fois encore, c’est tout ce dont il va falloir se contenter au sujet de ce mystérieux opus mobile, dont on ne sait toujours pas grand-chose malgré les années. Si ce n’est, bien sûr, qu’il se déroulera en l’an 215 et qu’après le Japon féodal de Shadows, il placera son intrigue au cœur de la Chine ancienne.

Pourtant, la première bêta du jeu, organisée en 2023 par Ubisoft, s’avérait très prometteuse. Le gameplay laissait en effet présager une expérience au moins aussi solide que les épisodes consoles, quand bien même celui-ci est uniquement voué à voir le jour sur iOS et Android. Mais le silence assourdissant qui entoure Assassin’s Creed Jade depuis laisse inévitablement penser que Level Infinite rencontre quelques difficultés avec son développement. Voire peut-être même que le projet a évolué dans une potentielle direction inattendue.

Un épisode mobile engageant, mais mystérieux

À défaut d’en savoir plus à ce sujet pour le moment, la prise de parole de Guesdon nous aura au moins rassurés sur un point : Assassin’s Creed Jade ne semble pas voué à subir le même destin que le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps. Reste maintenant à savoir où on est précisément Ubisoft avec ce jeu mobile, qui devrait notamment permettre aux joueurs de personnaliser leur assassin ; mais aussi remettre le parkour au centre du gameplay pour explorer les différentes régions de cette Chine ancienne sous la dynastie Qin.

Source : Ubisoft