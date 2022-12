La licence Assassin’s Creed a encore un bel avenir devant elle. AC Mirage arrivera l’année prochaine pour un retour aux sources espéré par tant de fans. S’ensuivra AC Red l’opus au Japon et AC Hexe qui devrait signer un titre bien différent des autres. Au milieu de ses jeux consoles et PC, Ubisoft a également annoncé Assassin’s Creed Jade, un jeu mobile en monde ouvert qui se déroule en Chine. C’est cet épisode qui est aujourd’hui victime d’un gros leak. Voici ce à quoi il va ressembler.

Première vidéo volée pour Assassin's Creed Jade

Les jeux Ubisoft et les leaks, une belle histoire d’amour. Après AC Mirage, c’est au tour de Assassin’s Creed Jade de se dévoiler avant l’heure. Ce weekend, une vidéo volée a fait le tour de la Toile. On y voit un premier aperçu du jeu mobile ambitieux conçu comme un épisode traditionnel. Les premières images vont par ailleurs dans ce sens, avec un gameplay et une interface sensiblement similaires aux dernières productions de la série comme Valhalla et Odyssey avec un système de niveau pour le personnage comme les ennemis. Pour une production de cette trempe ça semble clairement prometteur, d’autant qu’il s’agit d’une version alpha qui ne représente en rien la version finale d'AC Jade.

Les quelques extraits montrent le personnage Dengling Bai qui défend une ancienne forteresse de ses attaquants. L’occasion d'apercevoir une courte phase de combat, des déplacements via une tyrolienne et une brève cinématique. Pour rappel, Assassin’s Creed Jade permettra aux joueurs d’explorer la Chine en l'an 215 avant J.-C. Ils pourront créer leur propre personnage pour la première fois dans la série, et même traverser la Grande Muraille de Chine. Aucune fenêtre de sortie n'a été dévoilée pour cet épisode. En attendant les futurs jeux de la saga, Ubisoft vous invite à jouer gratuitement à Assassin's Creed Valhalla ce weekend.