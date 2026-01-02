2025 aura été une année chargée pour la licence Assassin’s Creed. Mais à l’heure où Tencent arrive à la barre de la licence, qu’en est-il de ce jeu prometteur qui ne donne plus aucune nouvelle ? On a la réponse.

L’avenir d’Assassin’s Creed s’annonce différent. En 2026, la licence devrait être plus discrète, car le prochain opus majeur, AC Hexe, aurait été repoussé en interne après le retard pris par AC Shadows. C'est désormais un secret de polichinelle : l'année serait plutôt marquée par les Caraïbes que par la chasse aux sorcières. Ubisoft prépare en effet le retour d’Edward Kenway dans Assassin’s Creed Black Flag Resynced, un remake qui proposerait des graphismes modernes et des améliorations de gameplay pour s’aligner sur les standards actuels. Après cela, Ubisoft aurait une dizaine de projets en développement, dont l'un avait été confirmé, mais qui semblait avoir été discrètement mis sous le tapis. Cependant, cet Assassin’s Creed pas comme les autres serait bien vivant.

Le jeu Assassin's Creed en Chine toujours vivant

Les jeux s’annoncent et les plans changent. En septembre 2022, Ubisoft fêtait les 15 ans de sa licence phare en lui consacrant un segment entier lors de son Ubisoft Forward. Trois jeux y ont été annoncés. D’abord celui devenu Assassin’s Creed Shadows, suivi d’AC Hexe, le prochain épisode majeur, qui s’annonce plus sombre que les autres opus. Puis, au milieu des jeux consoles et PC, se nichait Assassin’s Creed Jade. Un titre lui aussi particulier, puisque l’épisode en Chine est exclusivement destiné aux smartphones. Les premières fuites des sessions de test laissaient entrevoir un jeu aussi solide que ses homologues sur consoles. Level Infinite, à qui le jeu a été confié, semblait sur la bonne voie, puis plus rien.

Plus de nouvelles, plus de bêta, le titre semblait avoir disparu du paysage. Entre les bouleversements internes d’Ubisoft et la création d’une nouvelle filiale avec Tencent pour ses licences majeures, on pensait que Jade s’était perdu dans les méandres de ce remue-ménage. Mais non, il semble que je n'ai pas raté son saut de la foi. Lassé d'attendre une communication officielle, un fan est allé demander directement à Ubisoft, sur son Discord officiel, ce qu'il en était. L’entreprise française a ainsi officiellement confirmé qu’Assassin’s Creed Jade était toujours prévu pour une sortie prochaine, sans donner plus de détails. Sortira-t-il cette année ? Est-ce que l’on aura des nouvelles dans les mois à venir ? Telles sont les grandes questions.

Bande-annonce en anglais.

Une refonte du jeu à prévoir ?

Ce long silence pourrait en revanche indiquer que le jeu a subi de nombreux changements depuis la dernière fois qu’il s’est montré, peut-être pour intégrer des éléments de gameplay empruntés à Assassin's Creed Shadows ou pour s'intégrer plus facilement au fameux hub introduit avec l’épisode se déroulant au Japon. Pour rappel, Assassin's Creed Jade se déroule dans la Chine ancienne, durant la dynastie Qin. Selon les dernières informations, le jeu devait offrir un monde ouvert, une création de personnage plus poussée et des éléments inspirés des récits d’action Wuxia. Entre-temps, un certain Where Winds Meet a proposé une expérience encore plus poussée sur consoles et mobiles. Reste à savoir si le jeu de Level Infinite souffrira de la comparaison avec le free-to-play de NetEase.

Source : Discord