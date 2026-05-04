Tous les projecteurs sont peut-être actuellement braqués sur Assassin’s Creed Black Flag Resynced, dont la sortie a officiellement été confirmée pour le 9 juillet 2026, mais en interne, Ubisoft s’affaire d’ores et déjà à préparer les épisodes qui lui succèderont. On pense alors bien évidemment à Assassin’s Creed Hexe, qui semble traverser une période difficile en ce moment, mais aussi au mystérieux Assassin’s Creed Invictus, resté particulièrement discret depuis son annonce en 2022. Et au vu des dernières nouvelles, on comprend sans doute pourquoi.

Assassin’s Creed Invictus serait dans une situation compliquée

En effet, parmi tous les projets annoncés par Ubisoft jusqu’à présent, Invictus est probablement celui qui suscite le plus de méfiance de la part des joueurs. Et pour cause : alors que la franchise est réputée et appréciée pour sa dimension solo, celui-ci, développé par l’équipe de For Honor, entend proposer une expérience multijoueur PvP. Une expérience qui, visiblement, aurait toutefois énormément de mal à prendre auprès du public, en tout cas si l’on en croit les retours des derniers playtests partagés par xJ0nathan sur X.

« Il y a eu des tests d’Assassin's Creed Invictus le mois dernier (le 30 avril exactement) et on m'a rapporté que c'était vraiment nul à chier » a-t-il notamment déclaré dans un tweet publié au cours du week-end. Et il se pourrait d’ailleurs que la situation soit plus alarmante qu’il n’y paraît, puisque cela pourrait finalement conduire l’éditeur à reporter le jeu, apparemment prévu pour la fin d’année 2026 en interne, s’il ne décide pas tout simplement de l’annuler. Même si, précisons-le, tout cela n’a rien d’officiel et reste donc à prendre avec des pincettes pour le moment.

Cela étant dit, rappelons tout de même que ce n’est pas non plus la première fois que xJ0nathan fait état de retours peu reluisants concernant Assassin’s Creed Invictus ces derniers mois. En janvier dernier, le créateur de contenu affirmait par exemple déjà que « les développeurs détestent le jeu », et que l’un d’eux l’aurait contacté pour lui dire que « même eux n’y croient pas du tout et qu’ils sont tous dégoûtés de travailler sur cette daube ». « Je ne connais aucun collègue qui apprécie Invictus » aurait affirmé le développeur en question.

Ubisoft invite à la méfiance sur les rumeurs

Maintenant, rappelons aussi qu’en mars dernier, lors de la grosse prise de parole d’Ubisoft sur l’avenir de la franchise, Jean Guesdon avait assuré que le projet n’était « pas exactement ce que laissent entendre les rumeurs ». « Les retours des joueurs sont au cœur de notre approche, et nous essayons d'impliquer notre communauté tôt dans le développement afin de pouvoir construire l'expérience ensemble. L'équipe est incroyablement passionnée par ce qu'elle développe » avait notamment déclaré le directeur du contenu d’Assassin’s Creed.

Dans l’attente d’avoir des informations plus concrètes à ce sujet, gardons donc le recul nécessaire vis-à-vis de ce fameux Assassin’s Creed Invictus, dont on pourrait bien entendre reparler d’ici la fin de l’année si les informations de xJ0nathan sont vraies. Maintenant, cela sera-t-il pour l’annonce de sa date de sortie, ou au contraire de son annulation ? L’avenir nous le dira. En tout cas, une chose est sûre : Ubisoft n’hésitera pas à prendre la décision qui s’impose. Et le triste sort réservé au remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps peut en témoigner.

Source : X