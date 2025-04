Alors qu'Assassin's Creed Shadows a connu un lancement bien meilleur qu'escompté, Ubisoft est très loin d'avoir épuisé ses lames secrètes pour sa franchise phare. On sait en effet déjà qu'au moins que Jade, un jeu mobile se déroulant en Chine, doit sortir cette année. D'autres projets sont dans un état plus ou moins avancé de développement, comme le Remake de Black Flag, Hexe, ou encore Invictus, qui nous intéresse ici.

Assassin's Creed se sentirait Invictus cette année

En plus des jeux principaux tournés vers le solo, la franchise Assassin's Creed entend produire plusieurs titres multijoueur. Parmi eux, nous avons Raid, un jeu en coopération free-to-play jusqu'à 4 joueurs. Pour l'heure, celui-ci fait cependant profil bas. À l'inverse, Invictus, un autre jeu multijoueur développé par des vétérans de For Honor et Rainbow Six Siege, serait de son côté dans un état de développement bien plus avancé.

À tel point que, d'après Tom Henderson (Insider Gaming), qu'on sait généralement très au fait des activités d'Ubisoft, Assassin's Creed Invictus devrait même sortir cette année. Pour rappel, en tout cas aux dernières nouvelles, ce titre proposerait d'opposer 16 joueurs s'affrontant sur plusieurs manches. En gagnant chaque manche, les joueurs encore en lice deviendront plus puissants pour espérer finir Top 1 de la partie. En se référant à son nom de code, Invictus pourrait placer son univers en Italie, potentiellement durant la Renaissance, la période de l'emblématique Ezio Auditore du second opus.

Si tel est le cas, nous pourrions ainsi voir arriver dans la même année pas moins de quatre jeux estampillés Assassin's Creed : Shadows, déjà sorti, Jade, toujours attendu sur Android et iOS courant 2025, Black Flag Remake qui pourrait sortir en fin d'année, et donc Invictus. Ce qui pourrait être vu comme une overdose pour certains. D'autant que Hexe, le prochain gros titre de la franchise, risque potentiellement d'être reporté à 2027. Ce qui impliquerait donc une année 2026 un peu à vide pour Assassin's Creed. Bien sûr, il convient de prendre tout cela avec des pincettes en attendant des annonces plus officielles. Rendez-vous pour cela à la conférence Ubisoft Forward début juin, dans le cadre du Summer Game Fest 2025 ?

Source : Tom Henderson sur X.com