Assassin's Creed Invictus refait parler de lui et alors que certains en dise du mal, un insider très informé remet les choses au clair. Ca ne serait pas aussi mauvais que ça.

Alors qu'Assassin's Creed Black Flag Resynced arrive à grands pas, Ubisoft prépare déjà la suite pour la franchise, et ce depuis un bon moment déjà. Il y a quelque temps, Ubi nous partageait sa feuille de route pour les années à venir, et si Black Flag n'en faisait pas partie, d'autres jeux étaient bel et bien annoncés comme Assassin's Creed Hexe ou encore Jade, des noms de code pour des jeux actuellement en production. L'un de ces jeux devrait également changer les choses, un certain Assassin's Creed Invictus et après des mois de silence, le voilà qui refait parler de lui.

Assassin's Creed Invictus vraiment nul ? Ce n'est pas si sûr

Il y a peu, des informations concernant des sessions de playtest ont émergé. Un créateur de contenu, J0nathan, a fait part de retours qu'il aurait eus au sujet d'Assassin's Creed Invictus. Selon ses sources, il y va sans détour et affirme que le jeu serait « vraiment nul à ch*** ». Toujours selon ses dires, le jeu pourrait même être « repoussé ou même annulé ». Des retours cinglants, qui ont éveillé la curiosité d'un autre informateur bien connu du secteur, Tom Henderson.

Par le biais d'Insider Gaming, Henderson a réagi aux propos tenus sur X en affirmant avoir suivi le dossier de très près depuis le départ, grâce notamment à ses nombreuses connexions chez Ubisoft. Il explique être en mesure de dire que si le jeu n'est peut-être pas ce à quoi tout le monde s'attend, ce n'est pas une catastrophe pour autant. Au contraire, selon ses sources, cet « Assassin's Creed Invictus a du potentiel et qu'Ubisoft le pense également. » Des propos bien plus mesurés.

Ubisoft a de grands projets pour Assassin's Creed

Vers une annulation ou un report ?

L'informateur précise également que si Invictus a souvent été comparé à Fall Guys, et qu'il s'en inspire, il ne lui ressemble pas. Ubisoft avait d'ailleurs précisé que le jeu n'était « pas tout à fait ce que les rumeurs laissaient entendre ». En réalité, Invictus ressemblerait à « n'importe quel Assassin's Creed » d'après Henderson. Un jeu dans lequel les joueurs peuvent incarner les plus célèbres assassins de la licence, dans le but de s'affronter dans des environnements parfois iconiques de la franchise.

Tom Henderson a pu voir quelques images et nous en décrit des combats entre plusieurs personnages emblématiques dans une arène tirée d'Assassin's Creed Mirage ou encore d'Odyssey.

L'insider revient également sur la possibilité d'une annulation ou d'un report. Il explique que le projet est dans le plan d'Ubisoft depuis près de 10 ans et qu'il a déjà subi plusieurs reports en interne. Il serait donc étonnant que le jeu soit finalement annulé, bien qu'Ubisoft ait déjà fait le coup pour d'autres jeux attendus de longue date.

Source : Tom Henderson