Outre Assassin's Creed Black Flag Resynced à paraître le 9 juillet 2026, Ubisoft a de très nombreux plans impliquant l'une de ses plus grosses franchises, par l'entremise de Vantage Studios, sa « maison créative » principale suite à son importante restructuration dans le cadre de son accord avec Tencent pour remettre le bateau à flots. Parmi eux, on a notamment Hexe et Invictus, qui ont récemment fait l'objet de leak, le dernier via une image et des retours véhiculant visiblement des « fausses informations », à en croire une réaction officielle du géant français.

Ubisoft sort du silence pour se resynchroniser suite aux leaks d'Assassin's Creed Invictus

Bon gré mal gré, Ubisoft a pléthore de projets autour de la franchise Assassin's Creed, a priori suffisamment pour les 10 prochaines années. Dans le lot, nous avons plusieurs jeux « traditionnels », mais aussi des expériences multijoueur comme Invictus, qui selon plusieurs rumeurs se présenterait comme un pot-pourri en jeu-service impliquant de nombreux personnages emblématiques de la série.

Plus récemment, le créateur de contenu j0nathan a partagé plusieurs informations à propos d'Assassin's Creed Invictus, qui aurait fait l'objet de sessions de playtest. D'après ses sources, les retours tendaient à dire que cet opus multijoueur de l'emblématique franchise d'Ubisoft serait « nul à chier ». Suite à cela, le créateur de contenu a également partagé une image prétendument leakée d'Assassin's Creed Invictus pour « donner un aperçu de ce à quoi ressemble le jeu actuellement ».

Généralement plutôt silencieux, malgré un historique particulièrement chargé quand il s'agit de leaks, Ubisoft a toutefois réagi au partage de cette image via le compte X.com officiel d'Assassin's Creed. « Bien essayé... Il s'agissait peut-être d'une image issue de notre test privé, mais elle a été massivement modifiée (très probablement par IA). Ce n'est pas sympa de partager de fausses informations. Pour celles et ceux vraiment curieux pour ce projet, nous vous en dirons plus en temps voulu ! ».

L'image « leakée » par j0nathan ne serait donc pas à prendre pour argent comptant, et Ubisoft invite donc la communauté à la patience pour en découvrir plus autour d'Assassin's Creed Invictus prochainement. Est-ce à dire que le produit final saura convaincre son public ? L'avenir nous le dira.

Source : Assassin's Creed sur X.com