Relayée dans la journée du 29 janvier, la nouvelle concernerait un prochain épisode d'Assassin's Creed encore non dévoilé. Mieux encore : on parlerait là d'un épisode multijoueur actuellement en préparation, répondant pour l'instant au nom de code d'Assassin's Creed Invictus. Ubisoft souhaiterait en effet faire renaître la vision multijoueur emblématique des premiers opus et préparerait un volet axé autour d'expériences à plusieurs. Cependant, ne nous réjouissons pas trop vite, parce qu'une fuite qui viendrait apparemment d'un employé du studio laisse entendre que l'ambiance autour de ce projet n'est pas des plus réjouissantes.

Un épisode multi d'Assassin's Creed inspiré de Fall Guys ?

En 2022, on apprenait en effet via un rapport financier d'Ubisoft qu'un épisode nommé « Projet Invictus » serait dans les cartons, et qu'il s'agirait d'un moyen pour le studio de faire renaître l'aspect multijoueur de la série. Pour rappel, on n'a pas vu de mode multi depuis AC Black Flag, sorti en 2013. Un créateur de contenu nommé xJ0nathan a donné ce jeudi des nouvelles du projet, à travers les propos d'un employé mécontent.

Contacté par « une personne de l'équipe de développement » qui souhaite rester anonyme, J0nathan explique en effet sur son compte X que les personnes travaillant sur le projet « n'y croient pas du tout ». La direction prise par le jeu serait celle d'un projet plus léger, avec des épreuves multijoueur comparables à Fortnite ou Fall Guys. « Je ne connais aucun collègue qui apprécie Assassin's Creed Invictus », aurait déclaré cet employé déçu. « Seuls les managers continueront sans doute à sourire et à vanter les mérites de ce projet ». Les propos vont plus encore plus loin, parce qu'on peut lire plus bas dans le tweet que le jeu serait « affreux », avec des « animations ridicules, des personnages hideux et des visages caricaturaux ». L'employé en question qui a contacté l'influenceur explique que l'équipe serait « dégoûtée de travailler sur cette daube ».

Attention aux propos d'employés mécontents

Toujours sous le coup de l'émotion, le créateur de contenu j0nathan utilise même dans son message une image du costume d'Ezio dans Fall Guys pour moquer le style graphique du projet. Il a rapidement été recadré en réponse à son tweet par Tom Henderson, le fondateur d'Insider Gaming. Henderson lui rappelle qu'aux dernières nouvelles, le jeu ne ressemblait pas à ça et « avait plutôt l'air d'un jeu Assassin's Creed classique, avec des arènes basées sur les différents jeux ».

La réponse de Tom Henderson sous le tweet de j0nathan traduite en français via X

Il lui rappelle également qu'il peut être maladroit de relayer des informations données dans un contexte si particulier. Ubisoft traverse en effet une crise sans précédent et il est possible que certains employés s'expriment en guise de protestation, pour se venger. « Ce n'est pas juste pour le reste de l'équipe qui ne ressent peut-être pas cela, et ça met le projet dans une position difficile », explique Tom Henderson. On vous suggère donc de prendre tout cela avec des pincettes, surtout dans un moment où les équipes d'Ubisoft traversent une période compliquée. Il peut être facile de se jeter sur les propos d'un développeur clairement mécontent pour l'attraît du clic. Mais il faut aussi savoir prendre du recul sur la situation.