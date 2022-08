Les rumeurs autour d’Assassin’s Creed Infinity continuent. Le jeu service qui devrait bousculer entièrement la franchise fait régulièrement parler de lui au travers de déclarations d’insiders bien renseignés. Aujourd’hui, l’un d’eux remet de l’huile sur le feu.

Un ninja dans Assassin's Creed Infinity

Ubisoft lèvera le voile sur l’avenir de la franchise Assassin’s Creed dans quelques semaines. L’éditeur français devrait y annoncer son jeu service et AC Rift, un épisode intermédiaire dont on connaît déjà quelques détails. Ce n’est plus un secret, Assassin’s Creed Infinity proposera plusieurs mondes, avec différents héros et à diverses époques. Selon plusieurs sources sérieuses, l’un d’eux sera la destination rêvée des fans : le Japon. D’après Jeff Grubb, Ubisoft va réaliser l’un des rêves les plus fous de certains fans : incarner un ninja. Est-ce que ce sera ce lieu et cette histoire qui seront révélés en septembre ? Rien n’est moins sûr.

D’après les informations de l’insider, l'entreprise d’Yves Guillemot prévoirait de dévoiler d’abord l’un des mondes d’Assassin’s Creed Infinity qui ne sera pas le Japon. Selon lui, ce serait un « setting très cool », comprenez par là un endroit et une époque qui devraient vous plaire. Son ampleur ne serait pas aussi importante que celle du Pays du Soleil-Levant, mais il devrait faire son petit effet. Il faudra néanmoins attendre l'Ubisoft Forward ce 10 septembre à 21h, heure française, pour voir de quoi il retourne.