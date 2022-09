Le futur de la franchise phare d’Ubisoft sera bien placé sous le signe d’Assassin's Creed Infinity. L’éditeur français a profité de son showcase pour clarifier les choses, ce n'est pas exactement ce que l’on pensait.

Des précisions sur Assassin’s Creed Infinity avec deux jeux dévoilés

Assassin's Creed Infinity sera-t-il bien un jeu service ? Oui mais non. Sans entrer dans les détails, Ubisoft a tenu à donner quelques informations sur celui qui devait définir le futur de la licence. Le projet était pressenti pour être un énorme jeu service qui serait agrémenté de diverses expériences. De son côté, l’éditeur le décrit davantage comme un hub géant qui réunira tous les prochains jeux et expériences Assassin’s Creed « d’une toute nouvelle manière ».

En d’autres termes, ce ne sera pas tant un jeu mais un « point d’entrée unique dans la franchise dans le futur. » Cela inclura donc les deux premiers jeux d’Assassin's Creed Infinity : AC Red et AC Hexe. Le premier se déroulera au Japon féodal et le second lors de chasse aux sorcières à la fin du 16e siècle. Des expériences multijoueur en standalone sont également à l’étude. Ubisoft est en train de réfléchir à comment les connecter à ce hub géant. Quelle forme tout cela prendra réellement ? Il faudra patienter encore avant d’en savoir davantage. De plus amples informations seront sans doute communiquées à mesure qu’Assassin's Creed Infinity avancera et une fois AC Mirage et ses potentiels futurs DLC seront sortis.