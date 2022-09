Ubisoft a annoncé Assassin's Creed Hexe. Un nouveau gros jeu premium qui s'annonce comme très différent et beaucoup plus sombre que les autres titres.

Ubisoft enchaîne les annonces autour d’Assassin's Creed ! Série live-action Netflix, jeu mobile en Chine, AC Red qui va réaliser le rêve des fans, la communauté est gâtée. Ce stream dédié aux 15 ans de la licence avait encore une autre surprise en réserve : Assassin's Creed Hexe. Un jeu qui devrait être très différent des autres titres de la franchise.

Assassin's Creed Hexe, un nouveau regard sur la licence ?

Le brouillard autour d’AC Infinity se désépaissit. Le jeu-service qui devait marquer le futur de la franchise sera en réalité un hub regroupant toutes les expériences à venir. Cela en inclut deux désormais connus : Assassin’s Creed Red, qui se déroulera au Japon féodal, et Assassin’s Creed Hexe. Ce projet très énigmatique a été teasé avec un simple logo et quelques images de fond.

Officiellement le titre est très mystérieux et l’on sait simplement qu’il est développé par Ubisoft Montreal (AC Valhalla) sous la direction de Clint Hocking, directeur créatif de Far Cry 2 et Watch Dogs Legion. « C’est vraiment un d’Asssassin’s Creed différent », a expliqué Ubisoft lors de sa conférence. « J’ai hâte que les fans décortiquent ce trailer et découvrent tous ses secrets ».

On en connaît déjà une partie grâce aux leaks. Assassin’s Creed Hexe se déroulerait au XVIe siècle, à la fin du Saint-Empire romain germanique. L’histoire tournerait autour de la chasse aux sorcières et ce serait l’un des titres les plus sombres de la franchise. Comme AC Red, il n’arriverait pas avant 2024 au moins.