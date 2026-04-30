Les choses commencent peut-être enfin à se décanter du côté d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced, dont la date de sortie a été confirmée pour le 9 juillet 2026, mais en interne, tout ne se passe visiblement pas encore au mieux pour Ubisoft. En effet, entre nouveaux départs et emplois menacés, le projet Assassin’s Creed Hexe semble aujourd’hui être dans la tourmente, ce qui inquiète naturellement les joueurs. L’éditeur se veut néanmoins aussi rassurant que possible à ce sujet dans une nouvelle déclaration officielle.

Ubisoft veut rassurer les joueurs sur le sort d’Assassin’s Creed Hexe

Suite aux récentes allégations d’Insider Gaming, qui révélait plus tôt cette semaine que près d’une cinquantaine de développeurs travaillant sur le jeu avaient été évincés du projet, un porte-parole d’Ubisoft a effectivement confirmé la situation auprès d’IGN. Avant d’ajouter, toutefois, que « la mobilité entre les équipes est une pratique courante » au sein de la compagnie. « Lorsque les priorités des projets évoluent, les membres d’une équipe peuvent passer d’un projet à un autre où leurs compétences sont requises, ce qui nous permet de rester flexibles et réactifs ».

Vous l’aurez compris, donc : les récents changements survenus dans l’équipe d’Assassin’s Creed Hexe seraient en réalité moins alarmants qu’il n’y paraît, et traduiraient plutôt un processus habituel pour Ubisoft tandis que le projet évolue. Même si, on ne va pas nier, le récent départ de Benoît Richer, qui occupait le poste de directeur du jeu, n’est pas vraiment là pour nous rassurer. D’autant plus qu’il ne s’agit pas du premier départ signalé ces derniers mois, le directeur créatif Clint Hocking ayant lui aussi quitté le navire entre temps.

À défaut de s’inquiéter outre mesure pour l’instant, on gardera ainsi tout de même quelques réserves au sujet d’Assassin’s Creed Hexe, dont on ne sait fondamentalement toujours pas grand-chose malgré son annonce datant de 2022. Aux dernières nouvelles, il semblerait que Jean Guesdon ait demandé à l’équipe de retravailler certains éléments de gameplay pour en faire une expérience plus terre-à-terre, et moins axée sur la magie. Quant à la date de sortie du jeu, Ubisoft viserait toujours juin 2027, même si un report pour la fin d’année ne serait pas à exclure. Affaire à suivre.

Source : IGN