Les enjeux autour d’Assassin’s Creed Shadows étaient énormes. Pour beaucoup il était perçu comme le jeu de la dernière pour un Ubisoft chancelant. Les reports ont porté leur fruit et le succès ne s’est pas fait attendre. Le jeu a déjà atteint la barre des 3 millions en l’espace de 7 petits jours seulement. La pression considérable qui reposait sur les épaules des développeurs doit enfin retomber en interne, et l’aura de la licence n’a semble-t-il pas fini de faiblir. Sans surprise, l’éditeur français entend bien capitaliser dessus et certains de ses plans se sont révélés à l’avance et ça passera par Assassin's Creed Hexe, mais aussi un certain remake.

Assassin's Creed Hexe se ferait encore attendre

La licence a encore de beaux jours devant elle. Après un AC Mirage qui n’a pas été le retour aux sources espéré, Shadows captive actuellement des millions de joueurs avec son monde ouvert dépaysant qui les laisse explorer un Japon féodal de toute beauté. En interne, Ubisoft se prépare déjà à la suite, déjà annoncée il y a quelques années de cela. Initialement, le fameux Assassin’s Creed Hexe devait sortir l’année suivante, mais les plans auraient visiblement changé. Selon Tom Henderson, toujours bien renseigné lorsqu’il s’agit de l’éditeur, le report d’AC Shadows a repoussé tous les autres jeux en préparation.

« Je ne connais pas les dates exactes, mais je ne serais pas surpris s’il arrive en 2027 pour être honnête ». Ubisoft aurait cependant quelques cartouches en stock pour vous faire patienter jusqu’à la sortie du jeu qui se déroulerait au XVIe siècle, lors de la chasse aux sorcières. C’est un secret de polichinelle, Assassin’s Creed Black Flag Remake est aussi en développement. Toujours l’insider, le jeu était initialement prévu pour cette année, mais lui aussi pourrait être décalé à l’année prochaine, tout comme AC Invictus, le titre multijoueur. Les joueurs auront de toute façon à faire avec Shadows, qui accueillera un DLC gratuit et plusieurs mises à jour qui devraient proposer du contenu inédit. On rappelle comme toujours que ces informations sont à prendre au conditionnel jusqu’à une annonce officielle d’Ubisoft.

Source : Tom Henderson