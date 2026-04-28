La licence Assassin’s Creed va rouvrir l’un des chapitres les plus dépaysants de son histoire. Longtemps resté au statut de secret de polichinelle, Black Flag Resynced s’est enfin révélé au grand jour. Et il a immédiatement charmé les vétérans comme les joueurs plus jeunes qui n’avaient pas pu découvrir ce joyau de la licence. En coulisses, Ubisoft s’affaire surtout au développement du prochain épisode majeur, Assassin’s Creed Hexe, annoncé comme le plus sombre de la saga.

Lui aussi ouvrira un nouveau chapitre de l’histoire de la licence. Ce sera en effet le premier jeu développé sous l’égide de Vantage, la filiale montée avec Tencent pour chapeauter toutes les plus grosses licences de l’éditeur. Un remaniement de grande ampleur a été enclenché chez Ubisoft, et cela n’a pas été sans conséquence. Plusieurs projets ont été retardés en interne, les licenciements et les départs de figures importantes se succèdent, et le développement d’Assassin’s Creed Hexe n’a visiblement pas fini d’être chamboulé.

Assassin's Creed Hexe perd 50 développeurs et pourrait prendre du retard

Pas plus tard que ce weekend, Benoît Richer, directeur de jeu, annonçait son départ d’Ubisoft pour occuper ce même poste chez Servo Games, studio indépendant fondé par des vétérans de l’industrie. Un second départ important pour Assassin’s Creed Hexe, qui avait déjà perdu son directeur créatif, Clint Hocking, il y a quelques mois. Et ce ne sont pas les seuls développeurs que le jeu perdra. Selon les informations de Tom Henderson, 50 employés travaillant sur AC Hexe auraient été retirés du projet pour rejoindre les équipes sans jeu assigné. Une situation particulièrement délicate pour les développeurs et développeuses concernés. Cette équipe doit en effet faire valider un projet d’ici une période de trois mois, sous peine d’être licenciée purement et simplement.

D’après les informations d’Insider Gaming, les 50 anciens développeurs d’Assassin’s Creed Hexe ont été réaffectés suite aux changements de leadership au sein de la licence. Rappelons qu’ils rejoignent également l’ancienne équipe du projet Alterra, l’Animal Crossing-like en voxel qui a été annulé en interne et en toute discrétion la semaine dernière. Toujours selon les informations de Henderson, Assassin’s Creed Hexe était jusqu’alors prévu pour un lancement en juin 2027. Cependant, leurs sources estiment que cette date, provisoire, pourrait glisser à la fin 2027 suite à la perte de cette cinquantaine de développeurs, dans le but de réduire le budget. Rappelons que, sous la direction de Jean Guesdon, à qui la supervision de la licence a été confiée depuis le début de l’année, des changements importants auraient déjà été opérés sur Assassin’s Creed Hexe.

©Ubisoft

Moins de magie dans AC Hexe

Tous les éléments magiques, comme le fait d’incarner un chat, auraient été jetés à la corbeille au profit d’une approche plus terre-à-terre de la sorcellerie, basée sur l'alchimie et la science. Par exemple, créer une bombe fumigène ne relève en rien de la sorcellerie, mais pour les citoyens ordinaires, c’est comme si la protagoniste était capable de disparaître. Il faudra s’armer de patience avant de découvrir si cette direction prise pour Assassin’s Creed Hexe est payante ou non. Ubisoft focalisera en effet sa communication sur Black Flag Resynced jusqu’à sa sortie le 9 juillet 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.

Source : Insider Gaming