Assassin's Creed Hexe refait parler de lui via un nouveau leak, et malheureusement pour lui avec une très mauvaise nouvelle à rapporter pour le prochain épisode majeur de la franchise phare d'Ubisoft.

Mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui avaient déjà coché 2027 dans leur agenda pour Assassin's Creed Hexe, prochain épisode majeur qui se veut un nouveau départ pour la franchise phare d'Ubisoft avec une ambiance plus sombre et une touche de sorcellerie. D’après un récent leak, ce nouveau titre aurait en effet fait l'objet d'un report en interne assez significatif, puisqu'on parle d'une année entière, et donc d'une sortie a priori courant 2028. En cause principale d'un tel retard : des tensions dans les coulisses suite aux récentes restructurations.

Assassin's Creed Hexe finalement pas sorti avant 2028 ?

Décidément, Assassin's Creed Hexe a peut-être bien été la victime d'une malédiction ou d'un sort de magie noire. Selon un récent leak notamment rapporté par Insider Gaming, le prochain gros projet de la franchise tant pour sa narration que son ambiance et ses mécaniques de gameplay aurait subi un nouveau report interne d’une année complète.

Jusqu’ici, Ubisoft visait a priori 2027 pour la sortie d'Assassin's Creed Hexe. Il était d’abord question du milieu d’année, puis potentiellement la période des fêtes selon de précédentes fuites. Désormais, c’est donc 2028 qui se profilerait pour la prochaine grosse aventure de la licence en Europe du 16ème siècle.

Prudence toutefois : absolument rien n’est officiel. Ubisoft n’a en effet jamais communiqué de date de sortie pour Assassin’s Creed Hexe, ni même d’année. Toutes les informations relatives à ces données proviennent de leaks et rumeurs, à prendre donc avec la prudence de rigueur. On parle par ailleurs ici d’un calendrier interne, qui peut encore bouger. L’éditeur a cependant promis de redonner des nouvelles officielles du jeu l’an prochain, ce qui devrait permettre d’y voir plus clair et de confirmer ou infirmer ce potentiel report à 2028.

Quelles seraient les raisons d'un tel report en interne ?

Pourquoi un report présumé d'une année entière en interne pour Assassin's Creed Hexe ? Les difficultés viendraient avant tout du pilotage de la franchise. Dans le cadre d’une vaste restructuration chez Ubisoft, Marc-Alexis Côté, figure historique à la tête de la saga, a pour rappel récemment quitté l’entreprise.

Officiellement, l’éditeur présente cette séparation comme amiable. L’intéressé en a une tout autre lecture : il a engagé une action en justice, estimant avoir été poussé vers la sortie, et réclame près d’un million de dollars de dommages et intérêts. Une ambiance pas franchement idéale pour mener un développement sereinement.

Ces remous se ressentiraient directement sur la production d'Assassin's Creed Hexe et de la licence en général. Ces derniers mois, des rapports ont fait été du licenciement de plusieurs dizaines de développeurs sous la nouvelle direction de la licence, avec à la clé quelques coupes. Ce nouveau report s’inscrirait donc dans le contrecoup de cette restructuration au sein des différentes franchises du géant français.

Source : Insider Gaming