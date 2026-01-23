Si vous avez suivi l’actualité ces deux derniers jours, il ne vous aura probablement pas échappé que de sacrés remous ont eu lieu du côté de chez Ubisoft. En effet, dans le cadre de son vaste processus de restructuration lancé il y a maintenant un an, la compagnie a annoncé de nombreux changements supplémentaires, qui ont chamboulé tout son programme. Et bien que les détails soient encore relativement flous pour le moment, tout porte à croire que les joueurs qui attendent Assassin’s Creed Hexe vont devoir patienter un peu plus longtemps que prévu.

Assassin’s Creed Hexe va peut-être se faire attendre encore longtemps

Alors oui, avant toute chose, précisons-le quand même : à ce jour, Ubisoft n’a jamais donné la moindre fenêtre de sortie pour cet opus, dont l’annonce remonte pourtant à septembre 2022. Néanmoins, à en croire de multiples sources plus ou moins fiables, le fait est qu’il était dans les plans de l’éditeur de sortir ce mystérieux volet au cours de l’année 2026, avant que le report d’Assassin’s Creed Shadows ne vienne déjà bousculer ses plans une première fois. Dès lors, il semblait plutôt être question d’une sortie courant 2027.

Le problème, c’est qu’avec tous les reports venant tout juste d’être annoncés par Ubisoft, il n’est pas impossible que la sortie d’un jeu comme Assassin’s Creed Hexe en pâtisse d’autant plus. Car mine de rien, ce ne sont pas moins de sept jeux initialement prévus pour l’année fiscale 2026 qui se sont vu octroyer un temps de développement supplémentaire, de sorte à permettre à l’éditeur d’atteindre « des standards de qualité renforcés et de maximiser la création de valeur à long terme ». Des jeux dont ferait d’ailleurs partie le remake d’Assassin’s Creed 4: Black Flag.

De fait, même si rien ne peut pour l’heure le confirmer, il faut sans doute s’attendre à ce que l’arrivée de titres comme Assassin’s Creed Hexe se voit d’autant plus décalée. De combien de temps précisément ? Impossible de le savoir. Cela veut-il dire que le titre pourrait potentiellement manquer sa fenêtre de sortie prévisionnelle de 2027 ? Pas forcément non plus. Mais en tout cas, une chose est sûre : les fans de la franchise vont définitivement devoir prendre leur mal en patience avant de pouvoir poser les mains sur ce titre aux ambitions très prometteuses.

Malgré le silence, le projet évolue

Car Ubisoft n’a peut-être pas communiqué la moindre information sur Assassin’s Creed Hexe depuis longtemps, mais en coulisses, le travail continue évidemment. Et comme nous avons pu l’apprendre récemment, il y a eu du mouvement dans l’équipe de production du jeu, qui a vu débarquer Benoît Richter (Batman Arkham Origins) en tant que réalisateur, et Christopher Grilli (Assassin’s Creed Origins) en tant que scénariste. Il ne reste maintenant plus qu’à espérer que tout se passera au mieux pour les équipes en cette période mouvementée pour Ubisoft.

Source : Ubisoft