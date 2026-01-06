Assassin's Creed Shadow était assurément l'une des plus grosses cartouches de l'année 2025, et le jeu a rencontré un certain succès malgré les polémiques qui sont venues le déstabiliser. Naturellement désormais tout le monde s'intéresse désormais à Assassin's Creed Hexe qui devrait être le prochain jeu de la licence. Il serait attendu pour 2027 d'après les bruits de couloir, soit après le soutien post lancement d'AC Shadows qui devrait continuer sur l'année 2026. Hexe est toutefois encore très mystérieux mais des nouvelles viennent de tomber et elles annoncent du très, très bon.

Une excellente nouvelle pour Assassin's Creed Hexe

On ne sait pas grand-chose sur Assassin's Creed Hexe (son nom de code pour le moment) si ce n'est qu'il devrait être le jeu le plus sombre de la licence. Il se dit qu'il se déroulerait durant une période propice aux croyances et à la sorcellerie. Apparemment le jeu serait également un peu moins ouvert et devrait donc être davantage concentré. En général, c'est une bonne chose pour mettre en avant une mise en scène un peu plus soignée et percutante.

Assassin's Creed Hexe devrait donc davantage miser sur son ambiance et son immersion et, d'après une découverte récente, il pourrait bien tenir ses promesses.

Derrière ce nouveau jeu, ce serait en effet Benoît Richter qui serait à la réalisation si l'on en croit son profil LinkedIn. Ce nom ne vous dit rien ? Il devrait pourtant vous rassurer puisque ce cher Monsieur Richter est un vétéran de l'industrie à qui l'on doit notamment le très chouette Batman Arkham Origins, préquel aux jeux de Rocksteady qui a notamment été salué pour sa narration et son atmosphère sombre justement.

Benoit Richter via Linkedin

Le développeur est également connu pour son travail sur le surprenant Transférence ou encore Assassin's Creed Valhalla chez Ubisoft, mais aussi Rainbow Six Siege Vegas, d'excellents shooter des années 2000. Assassin's Creed Hexe serait donc entre de bonnes mains, ce qui semble plutôt rassurant sur le papier. Ubisoft essuie de multiples crises depuis des années, tant sociales que financières, et va au-devant de gros changements avec sa stratégie de division et de fusion partielle avec Tencent pour former un nouveau pôle dédié aux licences fortes, dont Assassin's Creed fait justement partie.

