Tandis qu'Assassin's Creed Hexe aurait subi en interne un report d'un an pour une sortie potentiellement en 2028, Patrice Désilets, père fondateur de l'une des plus grosses franchises d'Ubisoft, travaille de manière indépendante sur un projet qu'il avait à cœur de créer depuis des années, malgré de nombreux déboires avec son ancien employeur : 1666 Amsterdam. Déjà disponible en accès anticipé, celui-ci se présente en effet comme la vision originale des procès contre la sorcellerie dans l'Europe du 17ème siècle, et son directeur a bien l'intention d'encore offrir une œuvre vidéoludique marquante.

1666 Amsterdam, ou la vision originale de ce que veut être Assassin's Creed Hexe ?

À l'origine, on doit la lucrative franchise d'Ubisoft qu'est Assassin's Creed à Patrice Désilets, qui devait de prime abord proposer un nouveau jeu original dans l'univers de Prince of Persia, pour finalement donner naissance à Altaïr ou encore Ezio Auditore, avant qu'il ne quitte Ubisoft en 2013. Alors qu'on attend de voir si Hexe apportera bien le vent de fraîcheur et de noirceur qu'on attend de lui pour la licence culte, son créateur originel a accordé une interview auprès de GamesRadar+ pour parler plus avant de 1666 Amsterdam, ce qui chronologiquement est en réalité le précurseur d'Hexe.

Avec son studio Panache Digital Games, Patrice Désilets a ainsi sorti 1666 Amsterdam en accès anticipé en août 2026, avec des résultats pour le moins mitigé. Mais le père d'Assassin's Creed ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et nous gâter encore d'une œuvre vidéoludique forte, avec pour thème la chasse aux sorcières dans l'Europe du 17ème siècle, comme un certain Hexe.

À l’origine, le concept de 1666 Amsterdam était cependant tout autre. Désilets explique qu’au départ, le joueur incarnait carrément le diable. En reprenant le projet en 2020, après des années de combat juridique contre Ubisoft, il a voulu repartir de zéro. Il a alors cherché quel personnage pouvait incarner cette part démoniaque du monde, et la sorcière s’est imposée. Sa formule résume tout : « Faisons avec les sorcières ce que j’ai fait avec les assassins ». Son ambition est ainsi de créer un monde ouvert avec une sorcière redoutable aux pouvoirs diaboliques.

© Panache Digital Games

Une concurrence amicale avec Ubisoft ?

Depuis sa sortie en accès anticipé, 1666 Amsterdam a connu de nombreux changements notamment motivés par la communauté, dont un relatif au fait que la mort faisait initialement perdre tous les pouvoirs. Désormais, on garde en mémoire tous les pouvoirs acquis, mais on n'en récupère qu'une partie via un tirage au sort. Un tel traitement de la mort, gageons qu'on ne le retrouvera pas dans Assassin's Creed Hexe, qui va tâcher d'être le plus accessible possible afin de toucher un public large.

Quoi qu'il en soit, 1666 Amsterdam se place pour l'instant comme la seule alternative face à Assassin's Creed Hexe pour ce qui est de proposer d'incarner une sorcière en Europe au 17ème siècle. Le prochain titre majeur de la franchise d'Ubisoft ne devrait en effet pas sortir avant 2028, d'après de récentes rumeurs. Espérons que, d'ici là, le titre de Patrice Désilets et Panache Games aura fini de tourner dans la marmite pour une sortie en 1.0.

La situation a en tout cas de quoi faire sourire : après des années à se battre pour récupérer les droits de sa propre idée, le papa d'Assassin's Creed Hexe peut finalement dire qu'il a sorti son concept de jeu sur des sorcières avant Ubisoft. L'histoire nous dira toutefois si 1666 Amsterdam reçoit le succès qu'il mérite, de même qu'un Hexe sur le papier très intrigant, bien qu'on n'en ait pour l'instant rien vu. Rendez-vous pour cela courant 2027, d'après les autorités compétentes.

Source : GamesRadar+