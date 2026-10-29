Quelques jours après avoir déployé l’ultime mise à jour d’Assassin’s Creed Black Flag, Ubisoft prend la parole quant à l’avenir de la licence. Une prise de parole que le studio jugeait sans doute nécessaire après les nombreux remous internes qui ont conduit à une nouvelle équipe de direction pour Assassin's Creed « composée de vétérans de la franchise », rappelle l’éditeur dans son annonce. A cette occasion, le groupe français fait le point sur les projets à venir pour la licence, qui fêtera ses 20 ans l’année prochaine.

Des nouvelles d'Assassin's Creed Hexe en 2027

A commencer par AC Hexe, l’épisode qui succèdera à AC Shadows. Annoncé comme l’épisode le plus sombre de la saga, Ubisoft estime avoir encore du travail à faire sur le jeu. « Nous progressons petit à petit sur cette expérience Assassin's Creed plus sombre, mais nous avons encore du travail. Nous sommes conscients que l'attente a été longue, et nous vous remercions pour votre patience et votre enthousiasme à propos du projet », explique le studio dans son communiqué. Ubisoft promet malgré tout des nouvelles d’Assassin’s Creed Hexe en 2027. Et alors que le jeu a changé de direction à plusieurs reprises, l’éditeur glisse un petit mot pour rassurer les joueurs suite aux différentes rumeurs et autres leaks, qui laissaient entendre que certains aspects davantage liés à la sorcellerie auraient été atténués. « L'objectif de l'équipe est toujours de proposer la vision unique au cœur de ce projet », ajoute le groupe français.

Ubisoft revient sur les rumeurs autour d'AC Invictus, le jeu multi

Dans cette même prise de parole, Ubisoft a également évoqué Assassin’s Creed Invictus, le projet multijoueur de la licence, présenté selon plusieurs leaks comme une sorte de Fall Guys. « Invictus étant encore en cours de développement, les informations que vous trouverez en ligne peuvent être incomplètes, obsolètes, ou erronées », tempère le studio. Ubisoft le qualifie davantage de projet ambitieux et estime que, au terme de premières sessions de jeu privées, « le retour du JcJ multijoueur a reçu un accueil extrêmement positif. » Parmi les retours mis en avant, le parkour et la verticalité des cartes, ainsi que la possibilité d’incarner plusieurs personnages emblématiques d’Assassin’s Creed. Seulement, les piliers définissant la saga manquaient et AC Invictus a depuis évolué dans une direction allant davantage dans ce sens tout en « restant fidèle à ces ambitions de jeu multijoueur ».

D'autres remakes après le succès d'Assassin's Creed Black Flag ?

Puis il y a le dernier pilier, déjà évoqué à plusieurs reprises par Yves Guillemot, les remakes. Le succès retentissant d’Assassin’s Creed Flag Resynced, vendu à plus de 3 millions d’exemplaires dans le monde, aurait assurément dû conforter Ubisoft dans cette direction, et pourtant. « Aujourd'hui, nous souhaitons être transparents sur le fait qu'aucun remake de jeu Assassin's Creed n'est actuellement en cours de développement », a expliqué le studio, qui explique cependant que la porte n’est pas entièrement fermée. « Comme nombre d'entre vous, nous adorons l'idée de revisiter des classiques et nous continuerons à explorer la possibilité de redonner vie à d'anciens titres ». Cependant, Ubisoft semble vouloir donner la priorité à d’autres projets encore mystérieux « dans de nouveaux environnements, avec des histoires inédites ».

Désolés pour ceux qui auraient aimé retrouver Altaïr ou Ezio. Et ce n’est là qu’un bref aperçu de la feuille de route d’Assassin’s Creed. La série live-action, développée en partenariat avec Netflix, s’approche doucement de la fin de son tournage.