Quatre ans après son annonce lors d'une conférence Ubisoft Forward, Assassin's Creed Hexe revêt encore aujourd'hui un voile d'ombres et de mystères. D'après des bruits de couloirs glanés entre-temps, le prochain jeu de la franchise phare du géant français devrait placer son récit au 16ème siècle en Europe Centrale, et on y incarnerait une femme aux pouvoirs surnaturels dans ce qui promet d'être l'épisode le plus sombre de la saga. Par l'entremise d'un récent leak, on a eu quelques informations supplémentaires plutôt intrigantes à son sujet, si elles se vérifient.

Nouveau sort de leak lancé sur le tant convoité Assassin's Creed Hexe

Alors que la franchise est aux yeux du public dans un nouvel état de stagnation après son « reboot » avec Origins, Assassin's Creed Hexe pourrait être le prochain épisode qui secoue les habitudes de la série. Outre le fait qu'il présenterait une ambiance plus sombre et mature, le fait de manipuler des puissances occultes serait l'occasion de dépoussiérer un peu le gameplay global. À ce titre, les récents leaks à son propos, qu'on doit au généralement très bien informé (notamment concernant Ubisoft) Tom Henderson chez Insider Gaming, nous a dévoilé de nouveaux détails intéressants à propos de Hexe.

Dans le podcast ci-dessous, qui revient notamment sur la potentielle future stratégie de PlayStation et le départ du directeur d'Assassin's Creed Hexe, on apprend que le développement se passerait malgré tout plutôt bien, et même que de nombreux développeurs d'Ubisoft Montréal souhaitent travailler dessus, tant le titre semble les intriguer. S'agissant de son gameplay donc, l'équipe aurait justement recruté un contorsionniste pour enregistrer de nouvelles acrobaties afin de « refaire entièrement » les systèmes de combat et de déplacement.

Concernant le lien entre Assassin's Creed Hexe et le reste la franchise, cela passerait par l'apparition d'un certain Ezio Auditore (personnage principal d'Assassins Creed 2, Brotherhood et Revelations), qui apprendrait à notre personnage la voie des Assassins. Cela pourrait indiquer que le jeu se déroule au début du 16ème siècle, Ezio étant né en 1459. Enfin, le podcast ci-dessous nous révèle que ce nouvel épisode à la fois sombre et prometteur pourrait se laisser encore un peu désirer, une sortie de Hexe courant fin 2027 étant à prévoir. Leak oblige, il convient bien sûr de prendre tout cela avec de prudentes pincettes, le sort nous dira ce qu'il en est réellement.

Source : Insider Gaming sur YouTube