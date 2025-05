Après avoir fait couler beaucoup d’encre dans les mois qui ont précédé sa sortie, Assassin’s Creed Shadows a finalement rencontré un joli succès auprès des joueurs lors de sa sortie en mars dernier. Il y a quelques jours, c’est donc sans grande surprise qu’Ubisoft nous donnait un premier aperçu de l’avenir de la franchise. Le studio prévoit notamment sur une série de contenus post-lancement destinés à prolonger notre aventure au sein du Japon féodal. Nouvelles quêtes, modes de difficulté supplémentaires, nouvelles options de gameplay... il y aura alors de quoi faire. Tant mieux, puisque les prochains opus, eux, pourraient se faire attendre un peu plus longtemps que prévu.

La sortie d’Assassin’s Creed Hexe reportée en interne ?

C’est en tout cas ce qu’a révélé le journaliste Tom Henderson via Insider Gaming, où il nous a donné un aperçu à plus long terme du futur d’Assassin’s Creed. L’occasion alors d’apprendre que les plans de l’éditeur auraient quelque peu évolué, et que la sortie d’Assassin’s Creed Hexe serait finalement plus éloignée qu’on ne le pensait. Et pour cause, si les premières rumeurs évoquaient initialement une possible sortie pour l’année 2026, il semblerait qu’il soit désormais plutôt question d’une sortie pour 2027, celle-ci étant planifiée pour survenir à l’issue des deux ans de suivi post-lancement de Shadows.

Rappelons néanmoins qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, Ubisoft n’a toujours pas réellement commencé à communiquer autour de ce Assassin’s Creed Hexe, qui reste d’ailleurs un nom de code susceptible d’évoluer. Tout ce que l’on sait depuis son officialisation survenue en 2022, c’est qu’il s’agira d’un épisode intermédiaire développé par Ubisoft Montréal et qu’il plongera les joueurs dans l’Europe du XVIème siècle, avec un contexte de chasse aux sorcières. Il devrait ainsi explorer un aspect plus sombre de la franchise dans une aventure qui, à l’instar d’Assassin’s Creed Mirage, ne comportera pas de dimension RPG.

Un avenir bien rempli pour la franchise

Toujours selon Henderson, Hexe ne devrait cependant pas être le prochain opus à venir dans le catalogue d’Assassin’s Creed. Avant lui seraient en effet attendus trois autres jeux, à savoir Assassin’s Creed Jade, un épisode mobile se déroulant en Chine, Assassin’s Creed Invictus, un genre de Falls Guys aux couleurs de la franchise, et enfin Assassin’s Creed Obsidian, le fameux remake du très apprécié Black Flag. Et ce n’est l’un qu’un premier échantillon de l’avenir de la poule aux œufs d’or d’Ubisoft, qui n’aurait pas moins de neuf jeux de prévus dans les six années à venir. Oui, il devrait y avoir de quoi faire…

Source : Insider Gaming