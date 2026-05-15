Les fuites se poursuivent autour d'Assassin's Creed Hexe. De nouveaux détails et même une image du futur épisode principal circulent en ligne malgré les précautions d'Ubisoft.

Dans l'ombre, les insiders récoltent des informations sur le prochain Assassin's Creed Hexe. Attendu après le remake de Black Flag, ce nouvel épisode promet de nous transporter dans l'Europe de l'Est au XVIe siècle, dans un contexte de chasse aux sorcières. Ubisoft s'est jusqu'à présent contenté de ces maigres détails, sans plus. Les leakers ont alors pris le relai, dévoilant de nombreux éléments en amont et même une image.

Ezio se confirme encore pour Assassin's Creed Hexe, et ce n'est pas tout

C'est l'un des grands leaks de ces derniers jours. Ezio Auditore devrait faire son retour dans Assassin's Creed Hexe. Eh bien d'autres informations non-officielles ont été partagées, précisant de quelle manière il apparaîtrait. Comme on peut s'y attendre, il ne serait pas présent physiquement. En revanche, il se montrerait grâce à la technologie Isu ou un disque de mémoire.

Il aurait également un vrai rôle auprès de l'héroïne, puisqu'il ferait office de mentor et de conscience d'une certaine manière. En ce sens, il contrasterait avec un autre personnage dont le nom fuitait il y a quelques jours. On parle ici de Wolfgang, qui serait en fait un vétéran chez les Assassins. Lui aussi servirait de mentor dans Assassin's Creed Hexe, un peu dans la même veine que Pierre Bellec dans AC Unity. Très nuancé, il serait à la frontière des lignes morales.

Les nouveaux leaks d'Assassin's Creed Hexe nous donne aussi une idée de la chronologie. En fait, Wolfgang apparaîtrait surtout au début de l'histoire, pour former l'héroïne. Ezio, quant à lui, interviendrait plus tard, une fois qu'elle aura progressé dans sa quête. D'ailleurs, le nom de cette protagoniste serait bien Anika, et plus précisément Anika Adler. Un autre leak important la dévoile dans une tenue traditionnelle d'Assassin, en pleine nuit dans la forêt. D'ores et déjà, certains semblent conquis. Sur un forum Reddit qui discute de toutes ces nouveautés, on peut notamment lire « J'aime trop l'atmosphère sombre ». On lit également l'impatience des uns et des autres, signe qu'Ubisoft pourrait bien tenir là un épisode séduisant, à condition qu'il soit à la hauteur à sa sortie.