Après Invictus, c'est de nouveau au tour d'Assassin's Creed Hexe de voir son contenu révélé de manière officieuse. Plusieurs leakers spécialisés dans la licence se sont targués de messages en ligne plus qu'explicitent sur ce que proposerait le prochain épisode attendu après le remake de Black Flag. Et autant vous dire que si c'est avéré, ce titre s'adressera aux plus fervents fans.

L'héroïne d'Assassin's Creed Hexe ramènerait un personnage légendaire

Décidément, Assassin's Creed Hexe fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Outre le changement de direction apparemment opéré par le cadre qui a repris le projet chez Ubisoft, les leaks s'enchaînent de plus en plus. Cette fois, les détails partagés en ligne viennent de deux leakers réputés au sein de la communauté : Rogue Tx et j0nathan.

Commençons par les propos de ce dernier qui s'attarde “simplement” sur la protagoniste présumée du jeu. Jusqu'alors, nous en avions entendu parler en tant qu'« Elsa ». Or, le leaker rapporte qu'il s'agirait en fait d'un nom de code, de la même manière que « Jora » l'était pour Eivor dans Valhalla. L'héroïne d'Assassin's Creed Hexe se prénommerait en réalité Anika. De plus, selon Rogue Tx, elle serait une descendante de Claudia Auditore da Firenze.

C'est là qu'on en vient à la généalogie exploitée dans Assassin's Creed Hexe. Rogue Tx aurait eu connaissance de certaines parties du script du jeu. En ce sens, il vient étayer les précédents leaks d'Insider Gaming concernant l'apparition d'Ezio Auditore, le frère de Claudia. Il cite même ce qui serait des extraits dudit script. Par exemple, Anika aurait une réplique disant « cette capuche blanche, elle ressemble à celle des dessins de ma mère ». Plus directement, il aurait lu des répliques d'Ezio lui-même, comme « elle voulait que tu aies une vie » ou « Viens. Saute avec moi. Une dernière fois, pour un vieil homme ». S'il doit vraiment apparaître, ce serait sous la forme de flashback ou d'un fantôme convoqué par un artefact, un peu semblable à Altaïr dans AC Revelations.

L'évolution d'Ezio à travers les jeux Assassin's Creed. © Ubisoft

Une pluie de détails sur le prochain Assassin's Creed

En outre, Rogue Tx dévoile aussi quelques détails supplémentaires sur le contexte d'Assassin's Creed Hexe et son héroïne. D'abord, il précise que la ville de Wurtzbourg, en Allemagne, serait au cœur des événements. Nous évoluerions dans des décors forestiers, ce qui mobiliserait une compétence phare de la licence, à savoir celle de sauter de branche en branche.

Comme on s'y attend, le folklore imprégnerait l'histoire, avec des affaires de pactes de sang et de sorcellerie. Anika elle-même serait accusée d'être une sorcière et menacée d'être brûlée d'après le leak. Certaines missions demanderaient en plus de « trouver les sites rituels » ou de « récupérer les reliques volées ». L'infiltration pourrait également être plus présente, les PNJ étant sujets à signaler toute activité jugée suspecte, même les plus petites, rappelant ici la dynamique de Kingdom Come Deliverance. Enfin, un personnage du nom de Wolfgang serait impliqué dans l'histoire principale d'Assassin's Creed Hexe.

Tout cela reste évidemment à l'état de rumeur pour le moment. Ubisoft n'ayant rien officialisé, il faut donc prendre les pincettes d'usage quand il est question de leaks. Cela dit, les joueuses et joueurs semblent déjà enthousiasmés par le potentiel retour d'Ezio. Sur Reddit, on peut notamment lire que même si c'est « du pur fan service », certains seraient « aux anges » avec de telles retrouvailles.