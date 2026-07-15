Après Splinter Cell et Far Cry, c’est désormais au tour d’Assassin’s Creed Hexe d’être victime d’une série de leaks, qui nous en apprennent plus sur la sortie du jeu et son gameplay.

Les choses s’activent pas mal du côté d’Assassin’s Creed ces dernières semaines. En effet, tandis qu’Ubisoft vient tout juste de mettre un point final au suivi post-lancement de Shadows, les joueurs ont enfin pu se lancer à la (re)découverte de Black Flag Resynced, remake de l’un des opus les plus appréciés de la franchise. Et tandis que l’éditeur se délecte du succès de ce dernier, écoulé à plus de deux millions d’exemplaires le jour de son lancement, le travail continue sur le futur Assassin’s Creed Hexe, encore une fois victime d’une série de leaks.

Les fuites continuent pour Assassin’s Creed Hexe

Vous commencez à connaître la chanson, Ubisoft et les leaks semblent être devenus indissociables avec les années. Et à ce titre, un nouvel internaute semble particulièrement bien informé sur tout ce qui se passe au sein de la compagnie : AgaiinTx. En effet, entre Splinter Cell Remake et Far Cry 7, ce dernier n’a pas manqué de choses à dire ces derniers jours. Et les choses sont visiblement loin d’être terminées, puisque c’est désormais au tour d’Assassin’s Creed Hexe de faire l’objet d’une nouvelle série de révélations.

Et cela commence par tout ce qui touche aux différentes informations d’usage, à savoir les multiples éditions qui seraient à l’ordre du jour pour le titre ainsi que leur prix. On parlerait alors plus précisément de trois versions à venir sur PS5, Xbox Series et PC :

L’Édition Standard, vendue à 69.99$

La version Deluxe, vendue à 89.99$

L’Édition Collector, vendue à 119.99$

Comme le veut la coutume chez Ubisoft, une quête bonus serait également offerte aux joueurs précommandant Assassin’s Creed Hexe qui, toujours selon le leakeur, disposerait d’une date de sortie provisoire fixée pour le mois de juin 2027. « Cependant, celle-ci est susceptible de changer à tout moment, alors ne comptez pas trop dessus » précise néanmoins AgaiinTx dans un tweet. Des packs d’extension et des boosters seraient également au programme, sans plus de précision sur leur nature et sur leur prix pour le moment.

De nouveaux détails sur le gameplay du jeu dévoilés

Les choses ne s’arrêtent toutefois pas là, puisque dans la foulée, le leakeur s’est également laissé aller à une grande quantité de révélations sur ce que seraient le gameplay et le ton du jeu. Voici l’essentiel de ce qu’il faut retenir à ce sujet :

Assassin’s Creed Hexe prendrait la forme d’un « jeu linéaire à grande échelle », qui amènerait les joueurs à explorer « de nombreux villages, de grandes forêts et plus encore ». La map serait divisée en trois grandes zones.

Les mouvements seraient « plus fluides », en s’inspirant de ceux des anciens jeux mais en étant « plus perfectionnés que jamais ». Ubisoft aurait notamment travaillé sur de nouvelles techniques d’éliminations « plus avancées ».

Conformément aux précédents leaks, AgaiinTx confirme que la magie aurait été retirée du gameplay d'Assassin’s Creed Hexe, même si celle-ci serait tout de même présente « sous une autre forme ».

Le titre devrait bénéficier d’une ambiance « sombre et macabre ». Les environnements devraient d’ailleurs traduire cela avec la présence de brouillard « rendant la visibilité difficile devant soi », ainsi que des bâtiments effondrés.

Un gros travail serait réalisé sur le comportement des PNJ, qui se méfient des étrangers et qui pourraient donc rendre la tâche plus difficile pour le joueur lorsqu’il s’agit de se déplacer en toute discrétion. L’audio devrait d’ailleurs jouer un grand rôle là-dedans.

Un DLC autour de Jack l’Éventreur serait « de retour et encore meilleur ». Il introduirait notamment un « nouveau système de peur », qui pousserait parfois les PNJ « à paniquer, à rater leurs tirs ou à abandonner complètement la zone pour s’enfuir ».

Rien d’officiel du côté d’Ubisoft pour le moment

Bien sûr, comme toujours, inutile de préciser que tout ceci reste toutefois à prendre avec de grosses pincettes, rien de tout cela n’ayant été officialisé par Ubisoft. Car même si l’annonce d’Assassin’s Creed Hexe remonte à 2022, la communication autour du jeu n’a pas encore réellement débuté. Cela dit, l’éditeur ayant confirmé qu’il s’agira du prochain opus majeur à venir dans la saga après Shadows, les choses devraient prochainement pouvoir se décanter. En attendant, le focus reste évidemment sur la sortie de Black Flag Resynced, maintenant disponible.

Source : X