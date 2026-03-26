Assassin’s Creed Hexe sera un jeu plus sombre, plus narratif et dans un contexte historique singulier, mais il héritera malgré tout des meilleures innovations de la série, selon ce développeur.

La licence Assassin's Creed s'apprête à ouvrir un autre chapitre de son histoire. Ce n'est plus vraiment un secret, Black Flag va prochainement s'offrir un remake. Mais, en coulisses, tous les regards convergent vers le prochain épisode majeur, Assassin's Creed Hexe. Annoncé comme l'opus le plus sombre de la saga, il ouvrira également une nouvelle page dans l'histoire de la franchise.

Le jeu, qui devrait se dérouler à l'époque de la chasse aux sorcières, sera en effet le premier épisode développé et édité sous l'égide de Vantage, la filiale montée avec Tencent pour chapeauter les licences XXL d'Ubisoft, après un investissement de 1,2 milliard d'euros du géant chinois dans le groupe français. Forcément, ce grand remaniement a eu des répercussions sur le calendrier interne, qui a été quelque peu secoué et a repoussé sa sortie, comme celles d'autres productions actuellement en développement. Un retard qui pourrait toutefois jouer en sa faveur.

Assassin's Creed Hexe héritera des meilleures innovations de la licence

Déjà un an qu'Assassin's Creed Shadows est sorti. Le Japon féodal version Ubisoft aura d'abord déchaîné les passions avant même son lancement, pour finalement devenir un épisode plutôt sympathique, notamment porté par quelques ajouts technologiques qui renforçaient l'immersion. Un an et plusieurs mises à jour plus tard, l'éditeur referme donc ce chapitre, non sans laisser quelques traces dans l'ADN de la série. C'est en tout cas ce qu'affirme Thierry Dansereau, directeur artistique du jeu. Interrogé par IGN, il est revenu sur un développement forcément sportif et mouvementé. Et il en profiter pour glisser au passage quelques indices sur l'avenir de la licence, et notamment sur Assassin's Creed Hexe.

Selon lui, les prochains épisodes devraient « hériter » de plusieurs des fondations posées par Shadows. A savoir un parkour affiné, une infiltration revue, des combats légèrement retravaillés, mais aussi un système météorologique dynamique conçu spécifiquement pour l'occasion. « Dans tous ces systèmes, nous avons intégré de nombreuses innovations technologiques. Elles serviront de base pour les futurs Assassin's Creed. Plusieurs éléments seront repris dans les prochains jeux », explique-t-il.

Logo officiel d'AC Hexe ©Ubisoft

Un jeu avec davantage de nouveautés ?

Reste évidemment à voir comment Ubisoft compte exploiter cet héritage. Sur le papier, Assassin's Creed Hexe apparaît comme le candidat idéal pour pousser ces évolutions un cran plus loin, même si son ton devrait nettement trancher avec celui de d'AC Shadows. Jean Guesdon, directeur créatif du projet, le décrivait d'ailleurs récemment comme une expérience « unique, plus sombre et davantage centrée sur la narration ». Mais il ne sera pas seul à en profiter. Mais Assassin's Creed Black Flag devrait lui emboîter le pas.

La rumeur court que ce chouchou de la communauté profiterait notamment d'une partie de ces avancées, notamment du côté de la météo dynamique, de l'infiltration ou encore du système de combat. Rien de très surprenant pour un remake, qui devrait logiquement surtout s'actualiser avec les nouveaux standards de la saga, sans actualiser réellement la formule. Pour de vraies évolutions de gameplay, il faudra sans doute plutôt attendre Assassin's Creed Hexe, qui pourrait en profiter pour injecter ses propres idées grâce à son contexte historique qui s'annonce plus atypique. Verdict dans de très longs mois.

Source : IGN