Voilà bientôt deux semaines qu’Assassin’s Creed Black Flag Resynced est sorti, et qu’il permet à des millions de joueurs de se replonger dans ce que d’aucuns considèrent comme l’un des meilleurs opus de la licence. Et comme ne manquent pas de le rappeler ses créateurs, l’aventure ne fait d’ailleurs que commencer, de nombreux contenus post-lancement étant déjà en préparation. Au même titre, bien sûr, que le prochain gros jeu de la saga, Assassin’s Creed Hexe, auquel une belle référence pourrait justement avoir été cachée dans ce remake.

Une référence à Assassin’s Creed Hexe découverte dans Black Flag Resynced ?

En effet, à défaut de proposer les séquences du présent comme dans l’original en 2013, Black Flag Resynced a remplacé ces dernières par ce qu’Ubisoft a appelé les « Failles de l’Animus », dont l’objectif est de permettre à Edward d’entrevoir des réalités alternatives liées à la vie qu’il aurait pu mener s’il avait tenu la promesse faite à sa femme. L’une des dernières failles, toutefois, semble plutôt faire écho aux ancêtres du héros, en lui faisant notamment traverser une zone remplie de bâtiments issus des jeux Assassin’s Creed sortis depuis 2017.

De Origins à Shadows, en passant par Odyssey, Valhalla et Mirage, tous sont clairement identifiables. Tous sauf un bâtiment en particulier, qui prend la forme d’une grande cathédrale qui, pour les fans, pourrait alors renvoyer à la Cathédrale Saint-Kilian de Wurtzbourg située en Allemagne. Ce qui est une drôle de coïncidence puisqu’il y a quelques jours à peine, de nouveaux leaks liés à Assassin’s Creed Hexe mentionnaient justement la ville de Wurtzbourg en Allemagne, qui pourrait donc servir de cadre à ce futur opus.

La ville de Wurtzbourg pourrait servir de cadre au jeu

Et sachant que celle-ci est réputée pour avoir été le théâtre de l’un des procès de sorcellerie les plus marquants de l’histoire, cela ferait d’ailleurs parfaitement sens de la retrouver au cœur d’Assassin’s Creed Hexe qui, pour rappel, s’inscrira justement dans un contexte de chasse aux sorcières dans l’Europe du XVIème siècle. Bien sûr, tout cela reste néanmoins à prendre avec des pincettes pour le moment. Même si le fait que le nom du jeu, « Hexe », qui signifie « Sorcière » en allemand, n’est qu’un indice de plus pointant dans cette même direction.

Source : Reddit