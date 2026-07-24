Assassin’s Creed Hexe sera un jeu plus sombre et davantage porté sur la narration. C’est d’ailleurs tout ce que les fans espèrent et les premières images présumées du jeu semblent aller dans ce sens.

Alors qu’Assassin’s Creed Black Flag Resynced a dépassé toutes les attentes d’Ubisoft en écoulant plus de 3 millions d’exemplaires en seulement quelques jours, l’avenir de la licence devrait prendre une tournure plus sombre. Annoncé en 2022, Assassin’s Creed Hexe devrait en effet se dérouler en pleine période des chasses aux sorcières, en Europe. Plusieurs sources réputées fiables s’accordent à dire qu’il emprunterait une direction très différente des épisodes récents, avec un accent davantage mis sur la narration, et une ambiance plus lugubre. Ce même si toutes notions de magie auraient été abandonnées en cours de route. A quelques semaines de la Gamescom, des premières images d’Assassin’s Creed Hexe auraient leaké, et elles pourraient bien confirmer cette nouvelle orientation.

Des premières images pour Assassin's Creed Hexe ?

Le leaker Rogue, qui s’est récemment fait un nom en dévoilant des informations sur Ubisoft et ses plans, a en effet partagé deux captures d’écran dans la soirée du 23 juillet 2026, avant d’être puni par X, où il avait diffusé les images. La première montrait Anika, l’héroïne supposée d’Assassin’s Creed Hexe s’avançant dans ce qui ressemble à une crypte plongée dans l’obscurité. La seconde dépeint un autre personnage; chauve, également de dos, dans un environnement similaire. Vu la qualité, difficile d’en tirer réellement de quelconques conclusions, surtout que la prudence reste de mise, d’autant plus à l’ère de l’IA, Ubisoft n’ayant évidemment pas confirmé la véracité de ces clichés.

S’ils venaient à être avérés en revanche, tout porterait à croire qu’Assassin’s Creed Hexe nous plongerait bien dans une ambiance plus sombre et mystique. Pour mémoire, les précédentes rumeurs évoquaient une aventure prenant place à Wurtzbourg, en Allemagne, aux alentours de 1625 pendant les tristement célèbres procès de sorcellerie. Au plein coeur de cette période marquée par la paranoïa, les joueurs incarneraient ainsi une certaine Anika, membre de la Confrérie.

Officiellement, Ubisoft s’était contenté de présenter Assassin’s Creed Hexe comme une expérience « sombre » et « centrée sur la narration ». Après plusieurs changements, c’est désormais Jean Guesdon qui a repris la direction créative du jeu, tout en continuant d’assurer la direction globale de la licence. Les rumeurs quant à elles, évoquent des forêts oppressantes, des lieux de culte, des reliques mystérieuses, des systèmes où les civils pourraient nous dénoncer aux autorités, et même un lien avec la famille Auditore, d’Assassin’s Creed 2.

Images supposées d'AC Hexe. ©Ubisoft

Source : Rogue