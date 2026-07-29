Quelques semaines après la sortie couronnée de succès d'Assassin's Creed Black Flag Resynced (mais malheureusement au prix d'importants licenciements au sein d'Ubisoft Barcelone pour « fêter » ça...), c'est maintenant du côté d'Hexe que les regards se tournent pour le prochain jeu majeur de la célèbre franchise. Un titre d'autant plus important qu'il a la responsabilité de rafraîchir la formule avec une ambiance nettement plus sombre, redonner un coup de fouet et gameplay et un aspect narratif plus poussé. En attendant d'en voir plus, sa fenêtre de sortie aurait de nouveau fait l'objet d'un leak qui cadre avec de précédentes révélations via divers sorts de divination à ce propos.

Une fenêtre de sortie d'Assassin's Creed Hexe qui se précise via un nouveau leak

La dernière fois qu'on a entendu parler d'une potentielle fenêtre de sortie d'Assassin's Creed Hexe remonte à mai dernier via un rapport financier d'Ubisoft. Yves Guillemot, patron du géant français y évoquait alors le fait que le prochain épisode majeur et nouveau de sa licence phare devrait sortir « avant la fin de l'année fiscale 2028-2029 ». Comme la première annonce du titre remonte à 2022, une sortie entre 2027 et 2028 semblait plausible.

C'est justement ce que confirme le dernier leak en date autour d'Assassin's Creed Hexe, qui nous provient de l'insider relativement réputé et fiable NateTheHate2. En réponse à un utilisateur X.com sur le sujet, celui-ci a récemment indique que « le jeu ne sortira pas avant la seconde moitié de 2027. Ils n'ont pas besoin de se presser pour l'annoncer ou le révéler ». Si tel est le cas, Hexe ne devrait donc pas se monter de sitôt, et sortirait 6 ans après sa première annonce, et 2 ans et demi après un Shadows qui devait d'ailleurs à la base sortir fin 2024 au lieu du 20 mars 2025. Leak oblige, il convient de prendre cette information avec de prudentes pincettes en attendant une confirmation officielle.

Un nouvel épisode de la franchise phare d'Ubisoft attendu au tournant

Si l'on en croit les derniers bruits de couloir à son sujet, Assassin's Creed Hexe porte de nombreuses responsabilités sur ses épaules. On attend en effet beaucoup de lui tant de la part d'Ubisoft que des joueurs, notamment pour apporter un vent de fraîcheur bienvenu à la franchise en adoptant une ambiance plus sombre et en ajoutant un peu de sorcellerie à sa formule traditionnelle qui a fini par lasser de nombreux fans.

Même sur Shadows, le jeu Assassin's Creed au Japon pourtant tant attendu, a malheureusement soufflé le chaud et le froid, en plus de susciter de vives polémiques. Ce fameux Hexe se déroulant dans l'Europe du 16ème siècle, en pleine période de chasse aux sorcières, dont une qu'on incarnerait, serait a priori également l'occasion de faire du fan service en faisant revenir sur le devant de la scène Ezio Auditore, protagoniste iconique d'Assassin's Creed 2 et de ses spin-offs. Mais il faudra visiblement repasser dans la seconde moitié de l'année prochaine pour voir s'il est capable d'ensorceler son monde ou non.

Source : NateTheHate2 sur X.com