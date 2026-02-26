Assassin's Creed Hexe, le mystérieux projet que l'on présente déjà comme l'épisode le plus sombre de la série, refait parler de lui. Il perd malheureusement un membre de son équipe, et cela pourrait avoir un lourd impact sur le projet.

Si vous suivez l'actualité de la licence Assassin's Creed avec attention, vous savez sans doute qu'Ubisoft travaille actuellement sur Assassin's Creed Hexe. Il se présente potentiellement comme l'épisode le plus sombre du jeu, depuis son annonce discrète lors du Ubisoft Forward 2022. Il faut depuis se contenter de bribes d'informations glanées çà et là, en attendant des informations officielles venant d'Ubisoft. On vient cependant d'apprendre une mauvaise nouvelle qui pourrait avoir un sérieux impact sur le développement du jeu.

Tout ce qu'on peut se mettre sous la dent depuis l'annonce du jeu, c'est un mystérieux logo et un nom de code : Hexe. Pas encore officiellement daté, ce prochain épisode d'Assassin's Creed est souvent décrit comme un épisode plus sombre que d'habitude. On sait en effet qu'il compte aborder des thèmes plus lourds et oppressants que le reste de la série. Dans la journée d'hier, on a toutefois appris le départ d'un membre de l'équipe. Et son départ pourrait tout changer, puisqu'il s'agit du directeur créatif du projet.

Clint Hocking, ancien directeur créatif sur le projet

Assassin's Creed Hexe perd son directeur créatif

Depuis la restructuration interne d'Ubisoft et les événements survenus ces dernières semaines, Vantage Studio avait en effet tout récemment annoncé un nouveau leadership pour la licence Assassin's Creed. Tandis que les fans attendaient encore d'autres précisions à ce sujet, on vient en effet d'apprendre que le directeur créatif Clint Hocking quitte Ubisoft. Connu pour son travail sur Far Cry 2, Watch Dogs Legion ou encore l'excellent Splinter Cell: Chaos Theory, c'est lui qui était en charge du prochain Assassin's Creed.

D'après le média VGC, les équipes du studio ont été informées de son départ plus tôt cette semaine. Ce changement pourrait d'ailleurs s'inscrire dans la volonté d'Ubisoft . « Nous remercions Clint pour sa vision, ses contributions créatives et son dévouement au fil des années, et nous lui souhaitons le meilleur dans le prochain chapitre de sa carrière », a officiellement déclaré Ubisoft.

On sait déjà qui prendra sa place : c'est Jean Guesdon, récemment nommé directeur de contenu pour la licence, qui endossera désormais le rôle de directeur créatif sur l'épisode Hexe. Ubisoft révèle par ailleurs que le développement suit son cours avec « une équipe expérimentée ». On pourrait avoir des nouvelles de ce mystérieux projet dans les mois à venir, bien qu'il n'ait pour l'heure ni date de sortie ni titre officiel. On sait simplement qu'Assassin's Creed Hexe pourrait mettre en scène une héroïne, évoluant durant le Saint Empire Romain. Plusieurs sources évoquent d'ailleurs un retour à une formule plus old-school, proche des premiers épisodes.