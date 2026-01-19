l y a peu, on apprenait par exemple que Benoît Richter rejoignait l'équipe en tant que réalisateur. Le développeur est un vrai vétéran dans le milieu et a pu notamment travailler sur Batman Arkham Origins, mais aussi Assassin's Creed Valhalla ou encore Transférence. Le développeur s'y connaît plutôt bien en termes d'immersion et d'ambiance et il sera épaulé par une autre figure marquante de la licence. On apprend aujourd'hui que Christopher Grilli rejoint lui aussi le développement d'Assassin's Creed Hexe en tant que scénariste principal.

Un nouveau vétéran rejoint l'équipe d'Assassin's Creed Hexe

Là encore, c'est une excellente nouvelle puisque l'homme connaît très bien son affaire. Il a notamment travaillé sur Assassin's Creed Origins et sur AC Mirage. Le premier est encore aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs jeux de la licence. Il est en tout cas celui qui a transformé la recette de la franchise. Mirage, quant à lui, peut se targuer d'avoir une histoire solide et une ambiance impeccable. Deux points sur lesquels on attend justement le futur AC Hexe. L'homme a officialisé la nouvelle sur son profil Linkedin en se disant très « heureux de rejoindre le développement d'Assassin's Creed Hexe en tant que scénariste ».

Attendre, c'est le mot. Hexe devrait certainement se dévoiler dans le courant de l'année puisque le jeu serait attendu pour 2027 d'après plusieurs sources. S'il n'y a rien eu d'officiel à ce sujet pour le moment, il se dit que le jeu devrait débarquer après le suivi d'Assassin's Creed Shadows qui devrait encore avoir le droit à du contenu courant 2026 avant de passer le flambeau. Hexe sera également le premier jeu à voir le jour sous son nouveau label chapeauté à la fois par Ubisoft et Tencent.

Les deux géants ayant fusionné il y a peu pour consolider la place de l'éditeur sur le marché à une période de très grande difficulté. Les plus grandes licences d'Ubi comme Assassin's Creed ou encore Far Cry et Rainbow Six font désormais partie de cette nouvelle entité. À voir ce que tout ça va donner, mais sur le papier en tout cas, on est plutôt rassuré par tout ce qui est annoncé jusqu'ici.