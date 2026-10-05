À défaut d'informations officielles, on en a de nouveau appris plus sur Assassin's Creed Hexe via un leak qui promet une histoire bien sombre tant promise par Ubisoft.

Après des leaks en image en juillet dernier, Assassin's Creed Hexe refait encore parler de lui via de nouveau leaks, qui dateraient toutefois majoritairement de 2023 et sont donc à prendre avec de prudentes pincettes. Cette fois, on s'intéresse au personnage que nous allons y incarner, ainsi que ses potentiels proches, amis et interlocuteurs qu'on rencontrera au fil de cette nouvelle aventure sombre sur le thème de la sorcellerie. Nous avons même eu quelques détails quant aux événements dans le présent en-dehors de l'Animus, qui vont visiblement reprendre une certaine importance dans ce nouvel épisode de la franchise phare d'Ubisoft.

Qui sont le personnage principal d'Assassin's Creed Hexe et sa famille ?

Ces nouveaux leaks en lien avec Assassin's Creed Hexe ont notamment été partagés par nos confrères chez MP1st, qui précise que les profils de personnages proviennent d'appels à casting organisés entre 2023 et ces derniers mois. Comme c'est souvent le cas avec les documents de casting préliminaires, les noms sont très probablement des mentions provisoires susceptibles de modifications avant la sortie.

Dans les annonces de casting d'Assassin's Creed Hexe qui ont leaké, le personnage principal porterait donc le nom de « Petra ». On y décrit une femme passionnée et déterminée, d'une vingtaine d'années ; une fille consciencieuse qui est aussi une libre-penseuse radicale, incapable d'accepter le rôle étroit que la société attend d'elle.

Deux personnages semblent être les parents du personnage principal d'Assassin's Creed Hexe. « Brigitte » serait une sage-femme bienveillante, d'une quarantaine d'années. Elle pourrait jouer un rôle crucial dans l'intrigue, car selon certaines rumeurs, la protagoniste serait une descendante directe de la lignée des Auditore, la famille d'Ezio, figure emblématique notamment des mémorables Assassin's Creed 2 et Brotherhood.

« Konrad » correspond au profil du père de Petra. Il s'agirait d'un homme pieux, attaché aux traditions et soucieux de sa famille, mais contraint d'exercer une « sale besogne ». Ce portrait concorde avec d'autres fuites suggérant que le père de la protagoniste officie comme bourreau à Neustadt, conférant ainsi à la famille une aura inquiétante dans le contexte d'un récit centré sur la persécution.

Quel casting secondaire pour le prochain jeu de la série d'Ubisoft ?

Plusieurs autres personnages complèteraient la distribution d'Assassin's Creed Hexe, comme suit :

Anton , un homme rusé et ambitieux qui affiche une façade respectable en public mais opère dans l'ombre.

, un homme rusé et ambitieux qui affiche une façade respectable en public mais opère dans l'ombre. Bruno , un chef patriarcal et haut en couleur, doté d'un humour grossier.

, un chef patriarcal et haut en couleur, doté d'un humour grossier. Erika , une jeune femme séduisante, vive d'esprit et arrogante, obsédée par son statut social.

, une jeune femme séduisante, vive d'esprit et arrogante, obsédée par son statut social. Johanna , une manipulatrice fortunée mais moralement corrompue.

, une manipulatrice fortunée mais moralement corrompue. Theo, un garçon timide et sensible qui joue le rôle du petit frère attentionné auprès de Petra.

Un dernier personnage secondaire visiblement important d'Assassin's Creed Hexe serait « Mère Gertrud », une vieille soigneuse qui aurait appris son art à la mère de Petra, le personnage principal du jeu, et qui aurait offert un refuge à la jeune femme contre un certain « Ordre de l'Agneau », qui pourrait représenter les Templiers dans ce nouvel épisode. L'histoire de Gertrud nous apprend également qu'une des villes majeurs du jeu serait Augsburg, en Allemagne.

Assassin's Creed Hexe aura-t-il des séquences dans le présent ?

Enfin, les leaks du casting révèlent qu'Assassin's Creed Hexe disposerait bien d'une intrigue dans le présent, qui mettrait en scène un nouveau personnage unique, du nom de « Anna ». Il s'agirait d'une femme de carrière déterminée et impatiente, évoluant dans un environnement professionnel très concurrentiel. Il s'agirait donc du nouveau personnage qu'on dirige dans les phases du jeu au sein d'Abstergo ou de l'Animus Hub.

Source : MP1st