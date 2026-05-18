Après des mois de rumeurs, Assassin’s Creed Black Flag Resynced est enfin une réalité. En pleine restructuration interne suite à son partenariat avec Tencent pour piloter ses licences les plus fortes, Ubisoft comblera un éventuel ventre mou dans son calendrier avec le remake d’un des épisodes les plus appréciés de la saga. De quoi faire patienter les joueurs jusqu’à l’arrivée du prochain volet principal, Assassin’s Creed Hexe. Déjà présenté comme l’épisode le plus sombre de la franchise, il se fait particulièrement discret depuis son annonce en 2022, même s’il continue de faire régulièrement parler de lui via des sources réputées fiables lorsqu’il s’agit d’Ubisoft. Et justement, l’une d’entre elles laisse entendre que l’éditeur français aurait une autre grosse cartouche prévue pour l’année prochaine.

En autre gros jeu en plus d'Assassin's Creed Hexe en 2027 ?

2027 pourrait ainsi ne pas être qu’une affaire de capuches, de lames secrètes et de parkour. Si Assassin’s Creed Hexe devrait bien succéder à Shadows l’année prochaine, Ubisoft aurait dans ses cartons non pas une, mais deux petites cartouches en 2027. On prévient d’emblée, la source, Rogue, est encore relativement jeune dans le paysage chaotique des rumeurs, malgré quelques leaks déjà avérés concernant Ubisoft. Sortez donc vos plus belles pincettes : le très attendu Far Cry 7 viserait lui aussi une sortie l’année prochaine. L’éditeur français envisagerait même de le révéler au grand jour cette année, possiblement lors d’une des trois grandes messes annuelles : le Summer Game Fest, la Gamescom ou les Game Awards 2026. Des informations qui contrastent toutefois avec celles de Tom Henderson, toujours bien renseigné lorsqu’il s’agit d’Ubisoft.

Ce dernier expliquait récemment encore que plusieurs productions internes traversent des développements mouvementés. Le remake de Splinter Cell aurait ainsi été repoussé, Ghost Recon serait désormais positionné comme le prochain gros jeu après Black Flag Resynced, et Far Cry 7 connaîtrait un développement pour le moins chaotique, décrit comme « un enfer ». Reste donc à voir si le créateur d’Insider Gaming sera en mesure, ou non, de corroborer ces informations, lui qui n’hésite jamais à corriger certaines rumeurs, ou au contraire à remettre de l’huile sur le feu.

Dans le même temps, Rogue laisse également entrevoir que le parkour d'Assassin's Creed Hexe serait plus proche des jeux originaux, ce que beaucoup de joueurs réclament depuis les orientations plus RPG de la saga. Il affirme également que certains choix artistiques pour les ennemis pourraient faire lever quelques sourcils, les décrivant comme un mélange de sorcellerie et de « design alien ». Là encore le conditionnel est de rigueur jusqu’à nouvel ordre. Reste désormais à voir si 2027 sera bien une année charnière pour Ubisoft.

Source : Rogue