S'il y a une saga toujours aussi incontournable chez Ubisoft, c'est bien Assassin's Creed. D'Altaïr à Naoe, l'héritage des porteurs du credo est loin d'être près de s'éteindre. L'éditeur français continue de mobiliser toutes ses équipes à travers le monde pour poursuivre cette lignée dont la popularité ne faiblit pas au sein de son catalogue. Une tonne de nouveaux jeux est en passe d'arriver, tenez-vous prêts.

Tous les futurs jeux Assassin's Creed à venir

Le début d'année 2025 a été marqué par la sortie d'Assassin's Creed Shadows. Malgré les polémiques qui l'ont précédé, le lancement a rencontré un franc succès. Dès lors, nous ne nous étonnerons pas de voir qu'Ubisoft a encore de gros projets pour sa licence historique. Insider Gaming a récemment fait le point avec ses sources pour dresser la listes des futurs. Faisons donc un tour d'horizon.

Les deux prochains Assassin's Creed les plus évidents sont certainement Hexe et Jade, de leur nom de code respectif. Le premier, d'abord nommé « Neo », suivra la formule des actions-RPG établie depuis Odyssey. Développé par les équipes d'Ubisoft Montréal, il aura pour cadre historique l'Europe de l'Est du XVIᵉ siècle. Rappelez-vous, le second avait été annoncé en même temps. Toutefois, il s'agira ici d'un « AAA mobile » selon Ubisoft, nous plongeant en Chine. Ce serait en plus le prochain opus de la franchise à paraître.

Un autre gros Assassin's Creed façon RPG, serait également prévu chez Ubisoft sous le nom de code « Scarlet ». Il pourrait coïncider avec un certain « Nebula », titre de grande envergure projetant de nous faire voyager entre l'Empire aztèque, l'Inde et la Méditerranée. Mais, il pourrait aussi être question de deux jeux séparés. Puis, un troisième titre sur ce modèle encore très vague devrait arriver.

Enfin, dans son récapitulatif, Tom Henderson ne donne pas de nouvelle du nouveau jeu VR qui était vraisemblablement en projet en 2023. Appelé « Nexus 2 » en interne, il n'est pas certain qu'il soit toujours en chantier. D'ailleurs, vous pouvez déjà faire une croix sur Mask, le Assassin's Creed qui était développé chez Netlifx. Ce dernier aurait bien été abandonné.

Le multijoueur sera à l'honneur

Ubisoft a aussi en tête de développer plusieurs Assassin's Creed multijoueur. Le plus évident est celui qu'on nomme « Invictus ». Selon le journaliste Tom Henderson, il s'inspirerait du modèle de Fall Guys. Ainsi, les joueurs s'affronteraient dans des parties à 16. Enfin, si le projet tenait la route, le studio aurait un plan déjà établi sur 5 ans.

Précédemment, Insider Gaming avait aussi fait état d'un Projet Echoes en 2023. À l'époque, il n'en était qu'au stade de prototype. Tout ce qu'on savait était qu'il était préparé en collaboration par Ubisoft Annecy et Massive Entertainment. Cependant, aucune nouvelle information n'est ressortie depuis. Cela vaut aussi pour le Projet Raid, en développement chez Ubisoft Chengdu. Aux dernières nouvelles, il était question d'un concept de free-to-play coopératif pour des parties en PvE à 4 joueurs.

D'après les retours, au moins un des deux projets aurait été annulé. En revanche, un autre titre multijoueur serait en préparation, un certain Assassin's Creed « Emerald ». Là aussi, aucun détail n'a fuité, si ce n'est qu'il pourrait simplement s'agir du jeu non-annulé entre Echoes et Raid.

Ubisoft préparerait des remakes très attendus

Un des projet les plus attendus sur la saga Assassin's Creed est évidemment le remake de Black Flag. Très apprécié, le quatrième opus principal fait l'objet de nombreuses rumeurs depuis plusieurs années. Désormais, il semblerait qu'on se rapproche concrètement du grand moment de son annonce, avec une sortie estimée pour la fin de l'année 2025.

Les nostalgiques de la franchise vont avoir une deuxième raison de se réjouir ! De fait, un autre remake serait aussi dans les cartons d'Ubisoft. Toutefois, hormis le nom de code « Stardust », nous ignorons encore de quel Assassin's Creed il serait question. Et ce ne serait pas la dernière refonte prévue. En effet, un « Remake 3 », serait aussi sur la roadmap, mais sans de studio encore attribué.

© Ubisoft Entertainment / Ubisoft Montréal.

Quelle roadmap pour les futurs Assassin's Creed ?

En somme, Ubisoft aurait des plans pour au moins 9 nouveaux jeux Assassin's Creed. Compte tenu de la vitesse à laquelle ils s'enchaînent, il n'est pas impossible que d'autres soient déjà en réflexion à un état très embryonnaire. À ce jour, nous pouvons nous attendre à ce qu'ils sortent dans l'ordre suivant :

En 2025 : Jade Invictus Obdisian, soit Assassin's Creed 4 Black Flag Remake

Après 2025 : Hexe, anciennement "Neo" Scarlet, possible projet "Nebula" Stardust Emerald, nouveau nom probable du projet « Echoes » ou « Raid » RPG 3 Remake 3