C’est le genre d’annonce qu’on ne voit pas venir. Cet été, Ezio Auditore, figure culte d’Assassin’s Creed, va faire son grand retour… mais pas dans un jeu Ubisoft. Il rejoint Reverse: 1999, un RPG mobile au tour par tour, bien loin de la Renaissance italienne. Et pourtant, la sauce prend.

Une collaboration étonnante, mais prometteuse pour Assassin's Creed

Le partenariat entre Ubisoft et le studio chinois Bluepoch Games vient d’être officialisé. Résultat : Ezio, mais aussi Kassandra et Alexios (les héros d’Assassin’s Creed Odyssey), débarqueront dans Reverse: 1999 à partir d’août 2025. Ce crossover sera lancé simultanément dans tous les pays, avec des récompenses et du contenu identiques pour tous les joueurs. Une vraie volonté d’unifier la communauté.

L’événement Assassin's Creed se déroulera en deux phases bien distinctes. D’abord, cap sur Florence à l’époque de la Renaissance. L’occasion de retrouver Ezio dans un décor familier, mais avec un gameplay repensé à la sauce Reverse: 1999. Ensuite, direction la Grèce antique. Kassandra et Alexios prendront le relais pour une nouvelle aventure qui promet un dépaysement total. Le tout dans un style graphique unique et un univers qui mélange voyage dans le temps, stratégie et narration.

Une manière originale de faire revivre Ezio

Ce retour d’Ezio dans un jeu aussi différent peut surprendre. Mais il prouve à quel point ce personnage reste populaire, même quinze ans après ses débuts dans Assassin’s Creed II. C’est aussi un signe que la franchise est prête à explorer de nouveaux formats pour toucher un public plus large. Et avec plus de 30 millions de joueurs depuis son lancement fin 2023, Reverse: 1999 est un choix logique pour donner un coup de projecteur à ce type de crossover. Cela donnera peut-être envie à Ubisoft d’en faire un peu plus avec ce personnage, et pourquoi pas, un jour, proposer un remake complet du deuxième épisode.

Source : Reverse 1999