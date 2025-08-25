Malgré les diverses polémiques qui l’ont entouré avant son lancement, Assassin's Creed Shadows a été un succès commercial. Ubisoft Québec continue de choyer son jeu en mode ouvert au Japon Féodal avec des mises à jour gratuites qualitatives, quand un nouveau DLC majeur est attendu pour septembre. Mais ce ne sera visiblement pas le seul épisode de la saga qui aura le droit à un suivi rigoureux. Les rumeurs d’un DLC pour son prédécesseur avaient fait beaucoup de bruit à l’époque et voici qu’elles se confirment officiellement.

Assassin's Creed Mirage change de cap

C’était la petite surprise du weekend. Deux ans après sa sortie, Mirage aura donc le droit à un nouveau DLC narratif, qui comprendra un nouveau chapitre et des missions inédites. Une extension gratuite, qui se situera cette fois dans la cité historique d’al‑Ula au IXe siècle. Les rumeurs autour d’un partenariat entre Ubisoft et le controversé Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, que l’éditeur français avait refusé de commenter, se sont donc avérées. Outre un nouveau pan de l'histoire, mettant toujours en scène Basim, ce DLC gratuit d’Assassin’s Creed Mirage proposera également des améliorations de gameplay. Elles seront alors disponibles aussi bien pour le jeu de base que pour cette extension.

Ce sont pour l’instant les seules informations communiquées par Ubisoft sur ses réseaux sociaux et lors de la Gamescom 2025, mais les développeurs promettent déjà des nouvelles dans un avenir proche. Peut-être que ce DLC d’Assassin’s Creed Mirage fera la lumière sur la fameuse scène post-crédit qui était cachée dans les fichiers du jeu et découvertes par les datamineurs, puis confirmée par Ubisoft, qui ne l’a jamais expliquée.

Cette extension surprise pourrait s'inscrire dans une nouvelle stratégie commerciale visant à assurer le suivi des jeux ayant connu un certain succès commercial plutôt que de sortir trop tôt les prochains AAA. Tom Henderson affirmait d'ailleurs il y a quelques mois qu’Ubisoft avait repoussé en interne ses prochains projets majeurs dont Assassin’s Creed Hexe, l’épisode se déroulant lors de la chasse aux sorcières, Far Cry 7 ou encore Splinter Cell Remake. L’ajout d’une toute nouvelle ville et les améliorations de gameplay pourraient en effet redonner un second souffle aux ventes d’Assassin’s Creed Mirage, même si l’ombre de Shadows, sorti cette année, n’est pas très loin.

Source : Ubisoft