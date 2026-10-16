Avec Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Ubisoft a reconfirmé l’appétence des joueurs pour la licence. Le remake du quatrième épisode s’est en effet écoulé à plus de 3,5 millions d'exemplaires en l’espace de deux semaines seulement, un chiffre que loin d’être atteint par Assassin’s Creed Shadows, le dernier épisode principal, qui comptait 2,5 millions de ventes au bout de deux mois. Ubisoft travaille d’arrache-pied sur le prochain opus majeur, AC Hexe, qui s’annonce comme l’un des jeux les plus sombres et narratifs de la licence. Mais en coulisses, l’éditeur français a dû revoir sa stratégie suite à la création de Vantage Studios, créé conjointement avec Tencent, qui a injecté quelque 1,6 milliard d’euros pour mettre la main sur les licences fortes du groupe. Et cela s’est visiblement traduit par l’annulation d’un jeu Assassin’s Creed en Chine, qui n’est pas AC Jade, l’épisode mobile toujours en développement.

Assassin's Creed Destiny, un jeu en Chine annulé

Selon les informations de MP1ST, Ubisoft avait ainsi deux jeux simultanément en développement qui se déroulaient tous deux en Chine. Si AC Jade poursuit son développement sur mobiles, le second, situé dans le même contexte historique, a secrètement été annulé. Avant de soudainement leaker, gameplay à l’appui. Inconnu jusqu’alors du grand public, Assassin’s Creed Destiny était développé par TiMi Studio, filiale de Tencent, sur consoles et PC avant de finir dans le cimetière d’Ubisoft. Des images provenant d’un prototype, déjà bien avancé, datant de février 2025 ont ainsi commencé à circuler. Elles mettent en scène une assassin chargée de récupérer un mystérieux artefact au sein d’un palais sacré assiégé par les troupes de Xiang Yu, chef militaire historique de cette époque. Et on y voit tous les fondamentaux d’Assassin’s Creed, du parkour, aux combats, en passant par l’infiltration et les éliminations silencieuses.

Quelques animations montrent également un personnage masculin, laissant penser qu’Assassin’s Creed Destiny aurait suivi les pas des épisodes récents donnant le choix du genre aux joueurs. Cet épisode en Chine aurait évidemment proposé quelques spécificités propres à son setting. On peut notamment apercevoir des parapluies en guise d’armes, alors que les icônes de compétences auraient adopté un style évoquant la peinture à l’encre chinoise et que la barre de vie aurait été ornée du symbole yin-yang. Selon les informations du média, le jeu se serait inscrit dans une période légèrement en décalage avec Assassin’s Creed Jade. Ce dernier prend place en 215 avant notre ère, quand son cousin avorté devait se dérouler en 206 avant J-C, dans une période troublée de l’histoire chinoise.

Pourquoi cet AC en Chine a été annulé ?

De quoi laisser penser que les deux titres auraient dû s’accompagner mutuellement, mais qu’Ubisoft et Tencent ont décidé de n’en garder qu’un seul. D’autant que TiMi avait annoncé une restructuration de ses activités en janvier 2026, avec une organisation répartie entre quatre équipes chargées de différents projets. Assassin’s Creed Destiny aurait été abandonné peu après, dans le cadre plus large de la réorientation de Tencent, qui voulait réduire sa dépendance aux licences occidentales, jugées moins rentables. Il ne fait décidément pas bon de porter le nom Destiny dernièrement.

Reste que tout n’est pas perdu pour les amateurs d’Assassin’s Creed en Asie. Ubisoft a en effet confirmé en mars dernier qu’AC Jade était toujours en développement, malgré l’absence de nouvelles. Annoncé en 2022 par Level Infinite, branche de Tencent, et Ubisoft, le jeu a déjà connu plusieurs phases de bêta avant de se faire particulièrement discret. Aucune fenêtre de sortie n’a encore été communiquée. Il faudra donc patienter avant d’arpenter les toits et les ruelles de la Chine impériale, mais de nombreux joueurs ont déjà fait part de leur déception. « Mais pourquoi Ubisoft, ça a l'air tellement cool, je ne comprends pas », peut-on notamment lire sur X. Et ce commentaire reflète globalement une incompréhension générale. Peut-être qu'Assassin's Creed Jade reprendra certains concepts ? Il faudra attendre avant d'en avoir le coeur net.







Aperçu des armes d'Assassin's Creed Destiny.

Source : mp1st