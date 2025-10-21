Si vous avez suivi l’actualité ces derniers jours, alors vous n’êtes probablement pas sans savoir qu’un changement d’envergure a été annoncé pour la saga Assassin’s Creed. En effet, alors que celle-ci vient tout juste de passer sous le giron de Vantage Studios, la nouvelle identité d’Ubisoft, nous avons appris le départ de Marc-Alexis Côté, aka l’homme à la tête de la franchise depuis mars 2022. Mais alors que l’éditeur nous avait présenté ce départ comme étant volontaire, le boss d’Assassin’s Creed, lui, a semble-t-il une vision différente des choses.

L’ex-boss d’Assassin’s Creed revient sur son départ d’Ubisoft

Dans un post publié sur LinkedIn il y a maintenant quelques jours, Côté est en effet revenu sur l’annonce de son départ, qu’il dit avoir été un moment « profondément émotionnel ». « La lecture de tous vos messages publics et privés m’a rappelé tant de moments, de personnes et de rêves partagés au cours des deux dernières décennies » chez Ubisoft, a-t-il notamment déclaré. Pour autant, « les messages de mes collègues, amis et fans ont fait ressortir un thème récurrent que je ressens le besoin de clarifier », ajoute-t-il cependant.

Et c’est alors qu’arrive la bombe : « Beaucoup d’entre vous ont exprimé leur surprise quant au fait que j’aie choisi de quitter Assassin’s Creed après tant d’années, surtout compte tenu de la passion que je continue d’éprouver pour cette franchise. La vérité est simple : je n’ai pas fait ce choix » assure Côté. « Ubisoft a décidé de transférer la direction de la franchise Assassin’s Creed à une personne plus proche de sa nouvelle structure organisationnelle. Un autre poste a été évoqué, mais il n’avait pas la même portée […] que le travail qui m’avait été confié ces dernières années » ajoute-t-il ensuite.

« Je ne suis pas parti de mon propre chef », insiste-t-il donc auprès de ses équipes, passées comme présentes. « Je suis resté à mon poste jusqu’à ce qu’Ubisoft me demande de me retirer ». Ceci explique par conséquent pourquoi Côté a soudainement décidé de mettre un terme à ses prérogatives vis-à-vis d’Assassin’s Creed, alors même que sa passion pour la franchise demeure intacte après toutes ces années. Car rappelons que ce dernier travaille dessus depuis 2010, Brotherhood ayant été son premier projet au sein de la saga.

Marc-Alexis Côté

« Je n’ai aucune rancœur »

Pour autant, malgré cette situation quelque peu fâcheuse, Côté tient à le préciser : il n’éprouve « aucune rancœur » à l’égard de ses ex-employeurs. « Ubisoft a été mon foyer pendant toute ma vie professionnelle, et je serai toujours reconnaissant envers les gens, les projets et la conviction que, ensemble, nous pouvions créer des mondes qui inspirent des millions de personnes. […] Merci encore pour vos messages de soutien ». Il ne nous reste donc plus qu’à lui souhaiter tout le meilleur pour la suite, en attendant de découvrir qui lui succèdera à la tête d’Assassin’s Creed.

Source : LinkedIn