Il y a plus que jamais du changement dans l’air pour Assassin’s Creed qui, après être passée sous la coupe d’une nouvelle entité, perd aujourd’hui une figure majeure de son histoire.

Pour Assassin’s Creed, c’est définitivement la fin d’une ère. Début octobre, un changement d’importance majeure s’opérait déjà tandis qu’Ubisoft lançait officiellement Vantage Studios, sa nouvelle filiale annoncée il y a maintenant plusieurs mois. Détenue à 25% par le géant chinois Tencent, c’est elle qui s’occupera désormais de certaines des franchises phares de l’éditeur, parmi lesquelles Far Cry, Rainbow Six et Assassin’s Creed. À l’aube de cette nouvelle aventure, une figure importante de la compagnie a toutefois décidé de quitter le navire.

Assassin’s Creed perd une figure clé de son histoire

Comme révélé par nos confrères de chez IGN, Ubisoft a en effet annoncé hier le départ de Marc-Alexis Côté, qui quittera donc l’entreprise après environ vingt ans de bons et loyaux services. « Suite à la restructuration organisationnelle annoncée en mars 2025, Marc-Alexis Côté a choisi de poursuivre une nouvelle voie loin d'Ubisoft. Bien que nous soyons attristés de son départ, nous sommes convaincus que nos équipes talentueuses perpétueront les fondations solides qu'il a contribué à bâtir » a alors confié un porte-parole de l’éditeur dans la foulée.

Marc-Alexis Côté

Pour les fans d’Assassin’s Creed, il s’agit d’une nouvelle d’autant plus importante que Côté a joué un rôle clé dans l’histoire de la franchise, dont il a pris les rênes en mars 2022 après avoir contribué à la conception de nombreux opus depuis Brotherhood en 2010. « Nous sommes profondément reconnaissants de l'impact qu'a eu Marc-Alexis au fil des ans, notamment pour avoir façonné la marque Assassin's Creed telle qu'elle est aujourd'hui. Son leadership, sa créativité et son dévouement ont marqué durablement nos équipes et nos joueurs » assure Ubisoft.

Reste maintenant à découvrir quelles seront les prochaines aventures de Côté, qui n’a pas encore pris la parole au sujet de son départ pour l’instant. « Nous le remercions sincèrement pour ses nombreuses contributions et lui souhaitons une excellente continuation dans tous ses projets futurs » conclut néanmoins l’éditeur auprès d’IGN. Quant à ce que cela augure pour l’avenir d’Assassin’s Creed, il faudra là encore attendre pour le découvrir. Mais avant cela, Ubisoft nous donne déjà rendez-vous le 18 novembre prochain pour le DLC gratuit d’Assassin’s Creed Mirage.

Source : IGN