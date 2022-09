La grosse surprise a-t-elle été gâchée avant l’heure ? Deux insiders aux sources fiables viennent visiblement de dévoiler le programme d’Assassin’s Creed pour l’Ubisoft Forward. La licence qui célèbre ses 15 ans devrait faire le plein d’annonces, dont des jeux très attendus.

Cinq jeux Assassin's Creed à l'Ubisoft Forward ?

Jason Schreier et Tom Henderson ont vendu la mèche. Selon les deux leakers, Ubisoft devrait gâter les fans d’Assassin’s Creed ce samedi 10 septembre. Lors de sa conférence annuelle, l’éditeur devrait en effet révéler plusieurs jeux autour de la licence. AC Mirage, qui avait été confirmé pour l’évènement à la suite d’un leak, mais aussi les premiers jeux d’Assassin’s Creed Infinity. Le journaliste de Bloomberg affirme que trois titres supplémentaires seront montrés. L’un mobile et les deux autres faisant partie de l’écosystème du grand jeu service de la licence à venir.

Le premier s’appellerait Assassin’s Creed Codename Red et se déroulerait au Japon. Développé par Ubisoft Québec le titre devrait mettre les joueurs dans la peau d’un ninja selon un leak plus ancien. Le second serait quant à lui connu sous le nom de code Hexe ou Neo. Concocté par Ubisoft Montreal, il se déroulerait au XVIe siècle, à la fin du Saint-Empire romain germanique. L’histoire tournerait autour de la chasse aux sorcières. Tous deux feraient partie de l’écosystème d’AC Infinity.

Le troisième serait quant à lui un jeu mobile se faisant appeler Project Jade et prendrait place en Chine. Henderson et Schreier étant fiables, le conditionnel n’est à ce stade plus de rigueur. Rendez-vous à l’Ubisoft Forward le 10 septembre à 21h pour découvrir tous ces nouveaux jeux et avoir potentiellement de plus amples informations.