Pour patienter jusqu’à la sortie du remake d’Assassin’s Creed Black Flag, les joueurs en mal de batailles navales peuvent dès maintenant se lancer dans la nouvelle extension de Mount & Blade 2 Bannerlord.

Voilà déjà plusieurs mois maintenant que les rumeurs s’intensifient autour de l’arrivée d’un remake d’Assassin’s Creed Black Flag, dont Ubisoft tarde pourtant toujours autant à officialiser l’existence. Cela étant, les joueurs n’ont définitivement pas besoin de cela pour s’impatienter à l’idée de pouvoir replonger dans cet opus, qui figure aujourd’hui encore parmi les préférés des fans de la licence. Et à défaut de pouvoir le faire pour le moment, un autre titre, Mount & Blade 2 Bannerlord, pourrait bien faire votre bonheur.

War Sails lance les batailles navales dans Mount & Blade 2 Bannerlord

En effet, si Assassin’s Creed Black Flag a rencontré un tel succès auprès des joueurs, c’est aussi parce qu’il met en avant de grandes batailles navales, qui apportaient alors un vrai plus à l’expérience de jeu. Et c’est également ce que fait Mount & Blade 2 Bannerlord avec sa toute nouvelle extension, War Sails, qui vient tout juste de sortir sur PS5, Xbox Series et PC. Car oui, après avoir emmené sa communauté à livrer de vastes batailles sur terre, le RPG de TaleWorlds Entertainment met maintenant le cap sur les flots.

« Les joueurs et les joueuses peuvent désormais s’aventurer au-delà du littoral, participer à des voyages maritimes, personnaliser leurs navires de fond en comble et prendre part à des batailles navales à grande échelle », indiquent notamment les créateurs de Mount & Blade 2 Bannerlord. Pour l’occasion, War Sails marque également l’arrivée de nouveaux territoires nordiques, qui s’accompagnent alors naturellement de l’introduction d’une nouvelle faction : les Nordiques. Une faction qui, vous vous en doutez, est largement inspirée de la civilisation Viking.

Bref, vous l’aurez compris donc : si l’attente de retrouver Assassin’s Creed Black Flag devient trop longue pour vous, alors l’extension de Mount & Blade 2 Bannerlord pourrait tout à fait être ce qu’il vous faut. Notez toutefois que contrairement à la franchise d’Ubisoft, le titre de TaleWorlds est plus orienté simulation et stratégie, et qu’il vous en coûtera 22.49€ pour vous offrir War Sails. En sachant, bien sûr, que le jeu de base est requis pour l'extension. Mais ce dernier ayant rencontré un joli succès auprès des joueurs, l'investissement pourrait en valoir la peine.

Source : TaleWorlds