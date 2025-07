Plus de dix ans après sa sortie, Assassin’s Creed 4: Black Flag continue de faire rêver. Et grâce à une récente vidéo signée Digital Dreams, le célèbre épisode pirate d’Ubisoft atteint des sommets visuels tout simplement bluffants. De quoi attiser encore un peu plus la curiosité autour du remake en développement.

Assassin's Creed Black Flag ultra-boosté par la RTX 5090

Dans cette démonstration impressionnante, le jeu tourne avec une RTX 5090, la carte graphique haut de gamme de NVIDIA. Ajoutez à cela des shaders ReShade, du ray tracing et des paramètres graphiques poussés à l’extrême, et vous obtenez un Assassin's Creed Black Flag sublimé. Le rendu de l’eau, les effets de lumière, les textures ou encore les ombres dynamiques donnent au jeu une dimension presque nouvelle génération. Certes, il ne s'agit que d'une version modifiée sur PC, mais la qualité obtenue donne un sérieux coup de jeune au titre d’origine. Le tout sans même changer le moteur du jeu.

Si Ubisoft n’a encore rien montré du remake officiel d’Assassin’s Creed Black Flag, cette vitrine technique permet de rêver. Elle montre à quel point le jeu peut encore briller s’il est entre de bonnes mains. Avec les bons choix artistiques, une refonte moderne pourrait vraiment lui redonner toute sa splendeur… et même plus.

Beaucoup de joueurs redoutent que le remake de Assassin's Creed Black Flag perde l’âme de l’original, ou pire, qu’il souffre de décisions controversées comme un monde trop vide ou un gameplay dénaturé. Mais quand on voit ce que les fans parviennent à faire avec les outils d’aujourd’hui, il y a de quoi espérer le meilleur.

Un classique intemporel

Encore aujourd’hui, Assassin's Creed Black Flag reste un favori pour de nombreux fans de la saga. Son ambiance, son exploration navale et son héros charismatique en font un épisode à part. Et cette démonstration visuelle le confirme : malgré les années, le charme opère toujours.

Source : Digital Dreams