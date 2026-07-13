Assassin's Creed Black Flag Resynced, le remake du 4ᵉ volet de la saga, se vend déjà par palettes. Mais cela n'empêche pas Ubisoft de licencier parmi l'équipe qui a développé le jeu.

Il y a 13 ans, la première mouture de l'aventure d'Edward Kenway marquait durablement les joueuses et joueurs du monde entier. En 2026, Ubisoft a décidé de raviver vos souvenirs avec le remake Assassin's Creed Black Flag Resynced et il semblerait que le projet vous emballe. De fait, le jeu affiche des ventes massives, qui surpassent celles des derniers jeux originaux. Cela dit, l'éditeur prend une décision qui fait vraiment tache au milieu du succès.

Un lancement historique pour Assassin's Creed Black Flag Resynced

Le Ubi-bashing ne prendra pas cette fois. Alors que certains voulaient absolument voir dans les derniers épisodes de la licence des échecs commerciaux, Assassin's Creed Black Flag Resynced ne laisse pas de place au doute. Dès le premier jour, le remake s'est écoulé à 2 millions d'exemplaires. C'est ni plus ni moins que le double d'Assassin's Creed Shadows, sorti l'an dernier.

La réussite est même palpable sur Steam, la plateforme affichant 99 451 joueuses et joueurs simultané le jour de la sortie. Assassin's Creed Black Flag Resynced a même rapidement passé le cap de la centaine en comptabilisant 104 976 personnes connectées en même temps pas plus tard qu'hier, un record pour la licence. On peut également ajouter que le jeu attire les spectateurs sur Twitch, les fans d'Edward Kenway se rassemblant par millier pour revivre son épopée maritime.

Capture d'écran du 13 juillet 2026. © Gameblog.

Mais Ubisoft gâche la fête avec des licenciements à Barcelone

Cependant, il y a une ombre de taille au tableau. L'équipe derrière Assassin's Black Flag Resynced se voit amputer de 51 de ses membres au sein d'Ubisoft Barcelona. En effet, une employée du studio espagnol a alerté sur la situation à travers un post sur son compte LinkedIn. Isabel Codina García raconte :

Cependant, deux semaines avant le lancement, toute l'équipe AC d'Ubisoft Barcelone a été informée d'un plan de licenciement collectif (ERE). Vantage Studios a déclaré qu'il n'y aurait plus de commandes pour le studio de Barcelone, bien que l'équipe ait proposé de nouveaux projets AC. 51 personnes, moi comprise, seront concernées d'ici à la fin du mois de juillet. Isabel Codina García, sur LinkedIn.

QA testeuse de profession, Isabel Codina García a ainsi été remerciée par Ubisoft après 7 ans au sein du studio barcelonais, dont 2 ans et demi consacrés à Assassin's Creed Black Flag Resynced. Cet événement qui s'ajoute à la longue liste des licenciements dans l'industrie intervient qui plus est alors que des salariés du studio avaient lancé un mouvement de grève soutenu par un syndicat espagnol.