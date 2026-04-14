C’était l’un des secrets les moins bien gardés de l’industrie. Assassin’s Creed Black Flag s’apprête à reprendre la mer le temps d’un remake, sobrement baptisé Resynced. Le jeu a été confirmé au détour d’un post sur les réseaux sociaux, mais les détails officiels autour de cette réédition sont minces. Une annonce officielle semble imminente, et ces rumeurs prennent une nouvelle envergure alors qu’un organisme de classification vend, à sa façon, la mèche sur la révélation tant attendue, mais aussi sur certaines nouveautés qui accompagneront ce remake.

Assassin's Creed Black Flag Remake encore victime de leaks

Ubisoft n’a décidément pas de chance. Régulièrement victime de fuites et d'indiscrétions, l’éditeur français n’aura décidément pas réussi à conserver la surprise autour d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced jusqu'au bout. Alors que l’existence même du projet est connue depuis un an, et qu’elle a été confirmée depuis quelques mois, une révélation semble se profiler cette semaine selon un leak assez sérieux. Une rumeur qui se confirme officieusement, alors qu’un organisme de classification enfonce, malgré lui, le clou en dévoilant une partie des nouveautés propres à Assassin's Creed Black Flag Resynced. L’équivalent indonésien du PEGI a en effet noté le jeu en interne, signe avant-coureur d’une annonce, mais plusieurs fichiers confidentiels se sont retrouvés sur la Toile suite à une faille de sécurité. La description officielle du jeu a ainsi été partagée, confirmant notamment sur l’arrivée de nouvelles histoires et personnages.

« Ce titre redonne vie à un grand classique très apprécié des fans tout en restant fidèle à l'esprit de l'original », peut-on lire dans la description officielle du jeu. « Il suit les aventures d'Edward Kenway, pirate charismatique et Assassin, qui parcourt les Caraïbes du XVIIIe siècle en pratiquant le parkour dans les villes et en livrant des combats en mer, à la recherche de fortune et de gloire. Modernisé en 2026, ce nouveau jeu propose une galerie de nouveaux personnages et de nouvelles histoires. » Un peu de mystère persistera malgré tout, puisqu’on ne sait rien sur la nature de ces nouveaux pans du scénario d'Assassin's Creed Black Flag Resynced.

© Ubisoft.

Une annonce cette semaine ?

Ce n’est malheureusement pas le premier, et sans doute pas le dernier, leak dont Assassin’s Creed Black Flag Resynced est victime. La révélation officielle du jeu serait prévue pour le 16 avril, mais les diverses fuites semblent déjà avoir dessiné les contours de ce remake. Les rumeurs évoquent en effet un virage assumé vers des mécaniques RPG, dans la continuité des Assassin’s Creed modernes. Black Flag Remake ferait également l’impasse sur les phases dans le présent, au grand dam d’une partie de la communauté, tout en intégrant certains pans techniques d’AC Shadows, notamment en matière de météo dynamique et de graphismes. Si tout cela se confirme, rendez-vous le 16 avril 2026 (au détour d’un State of Play peut-être ?) pour découvrir comment Ubisoft compte redonner vie à l’un des épisodes les plus appréciés de la série.

Source : IGRS