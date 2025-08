Assassin's Creed Black Flag refait surface et cette fois-ci c'est la faute à Ubisoft qui a peut-être un poil surréagi. Remake, remaster, rien du tout ? Tous les fans se mordent les doigts.

Devinez qui fait encore parler de lui chez Ubisoft ? Assassin’s Creed Black Flag n’a même pas été officialisé qu'il est l’objet de tous les fantasmes. On a arrêté de compter le nombre de rumeurs ou leaks à son sujet tellement ils sont nombreux. Encore dernièrement, des petits malins ont dataminé des numéros de série qui sèment une fois de plus le doute. Cette fois, c’est une action d’Ubisoft qui nous met une fois de plus la puce à l’oreille.

Le remake d'Assassin's Creed Black Flag fait beaucoup (trop) parler

Souvenez-vous il y a quelque temps, l’acteur voix Matt Ryan, qui incarne Edward Kenway, personnage principal du jeu, avait dévoilé à demi-mot l’existence que remake d’Assassin’s Creed Black Flag. Ce dernier avait fait un peu de teasing en suggérant à ses fans qu’il était temps qu’il refasse Black Flag et qu’il avait une bonne raison de dire ça, mais qu’il ne pouvait pas en dévoiler davantage. Malheureusement, cette conversation avait été enregistrée et diffusée en ligne relançant de plus belle les rumeurs concernant un remake du jeu.

Récemment, Matt Ryan a une fois de plus pris la parole lors d’une session de dédicace. Alors qu'on lui demande où en est le remake d’Assassin’s Creed Black Flag, l’acteur est cette fois fuyant et répond sans détour qu’il n’en sait rien. Il explique par la suite que la dernière fois il ne savait pas qu’il était filmé, mais que dès qu’il parle et que la dernière fois qu’il a eu le malheur de dire aux gens de rejouer au jeu, tout le monde a pensé à un teaser pour un remaster et l’entreprise, sous-entendu Ubisoft, l’aurait menacé d’une action en justice.

Ubisoft aurait mieux fait de ne rien faire ?

On le sait, dans le milieu les clauses de confidentialité sont très strictes, on sait aussi que malheureusement elles ne sont pas toujours respectées. La réaction d’Ubisoft, si c’est avéré, ne serait pas pas étonnante à partir du moment où il y aurait bien quelque chose à garder secret. Si Ubisoft est si frileux, c’est forcément que quelque chose se trame. Assassin’s Creed Black Flag Remake ou son remaster pourrait donc bien être une réalité. Maintenant, il n’y a qu’une officialisation ou au moins une prise de parole de la part d'Ubisoft qui pourra nous en dire plus, mais pour ça il va encore falloir être patient.