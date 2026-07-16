Voilà maintenant une semaine qu’Assassin’s Creed Black Flag Resynced est disponible, et qu’il fait déjà le bonheur de millions de fans de la franchise à travers le monde. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que le grand retour d’Edward Kenway dans une version modernisée de ses aventures était très attendu, en témoignent les deux millions de ventes réalisées le jour de la sortie du jeu. Une sortie qui, bien sûr, ne constitue pas la fin du travail pour Ubisoft, qui continue de son côté de peaufiner le jeu et se prépare d’ailleurs pour la sortie d’un nouveau patch.

Le patch 1.0.4 d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced arrive

Annoncée pour 16h (heure française) cet après-midi, la version 1.0.4 d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced viendra en effet apporter tout un tas de correctifs au jeu, de sorte à améliorer l’expérience des joueurs à tous les niveaux. Gameplay, monde ouvert, interface, graphismes, audio, rien n’a été laissé de côté par Ubisoft, qui compte bien tout faire pour corriger les différents bugs remontés par la communauté jusqu'à présent. Mais trêve de bavardage, voici donc le patch notes complet de ce qui vous y attend :

Général

Correction de multiples problèmes de sauvegarde / chargement.

Correction de divers problèmes de localisation pour le chinois simplifié, l'italien et l'arabe.

Un problème de doublage affectant la lecture des voix off et les visuels des cinématiques dans les versions localisées a été corrigé.

Amélioration des performances et de la stabilité.

Correction d'un problème sur PC où les cinématiques étaient bloquées à 30 FPS lorsque les paramètres graphiques étaient réglés sur « Personnalisé ».

Correction de multiples problèmes d'éclairage en intérieur ou dans les grottes.

Un problème permettant aux joueurs de faire un double saut lorsque l'option de parkour avancé est activée a été corrigé.

Gameplay d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Correction de problèmes de clipping des joueurs dans la coque du navire en nageant.

Correction d'un problème bloquant les joueurs qui tentaient de se déplacer immédiatement après avoir quitté un mini-jeu.

Un problème où l'allié s'arrêtait de bouger si le joueur assassinait sa cible a été corrigé.

Correction d'un problème permettant aux joueurs de rester bloqués en harponnage s'ils lançaient un abordage immédiatement après avoir commencé le harponnage.

Correction d'un problème où des civils entraient dans les zones de bagarre.

Un problème empêchant les joueurs d'esquiver le coup de queue fatal de la baleine à bosse pendant le harponnage a été corrigé.

Correction d'un problème où les joueurs ne repassaient pas en visée s'ils étaient touchés par un ennemi en visant avec la « dague à corde » et la « bombe fumigène ».

Correction d'un problème où l'amélioration du Jackdaw alors qu'il était à quai pouvait le faire disparaître, laissant les joueurs sans navire.

Un problème où les mains d'Edward n'avaient aucun mouvement pendant le mini-jeu a été corrigé.

Monde

Correction de divers problèmes liés aux murs de l'Animus.

Correction de divers problèmes de voyage rapide dans Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Divers problèmes permettant aux joueurs d'atteindre des endroits auxquels ils ne devraient pas avoir accès ont été corrigés.

Correction d'un problème où la météo ne devenait jamais brumeuse.

Correction des buissons flottants en les ancrant au sol.

Ajustement de l'équilibrage du système météo pour augmenter la proportion de soleil et de ciel dégagé.

Interface / Menus

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient rester bloqués sur l'écran de désynchronisation en ouvrant et fermant le menu de façon répétée.

Correction d'un problème où les icônes d'activités des lieux sur la carte disparaissaient après un redémarrage d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Visuels et graphismes

Correction de divers problèmes graphiques mineurs.

Correction d'un problème visuel sur certains modèles de navires de repaires.

Divers problèmes de clipping des personnages ont été corrigés.

Correction de divers problèmes de clipping des vêtements.

Correction de problèmes de textures sur certains personnages secondaires.

Audio

Correction d'un problème où tuer un ennemi provoquait un bruit de chute de plusieurs corps au lieu d'un seul.

Quêtes (spoilers sur Assassin’s Creed Black Flag Resynced)

« Faille : Désirs rebelles » : correction d'un problème où les joueurs manquaient la deuxième tyrolienne en tombant de la première.

Correction d'un problème empêchant de terminer « Imagine ma surprise... » et « La ruse du commandant » en même temps.

« L'autre frère » : correction d'un problème permettant d'assassiner Upton trop tôt.

« L'Observatoire » : correction d'un problème où les alliés n'arrivaient pas en même temps que Roberts.

« Les adieux du gouverneur » : correction d'un problème empêchant les joueurs de progresser, bloqués par le mur de l'Animus.

Lors du combat contre El Tiburón, certains joueurs pouvaient avoir du mal à comprendre comment briser sa défense. Des indications ont été ajoutées pour aider les joueurs à y parvenir.

Comme toujours, l’installation de la version 1.0.4 d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced devrait alors se lancer automatiquement sur l’ensemble des plateformes, à condition toutefois que vous ayez activé cette option dans les paramètres de votre console. Dans le cas contraire, il vous suffit de vous rendre sur la tuile du jeu, d’appuyer sur la touche « Menu », et de sélectionner l’option permettant d’installer la dernière version de celui-ci. Notez enfin que la taille du patch peut varier en fonction de la plateforme sur laquelle vous vous trouvez :

PS5 : 2.44 Go

Xbox Series : 15.35 Go

PC : 3.71 Go

Steam : 2.7 Go

Source : Ubisoft