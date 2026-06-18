Assassin's Creed Shadows vient de conclure son arc en recevant une ultime mise à jour gratuite. Au menu, pléthore de correctifs, mais aussi et surtout du contenu gratuit : une quête, ou encore un nouveau mode de jeu avec une grosse rejouabilité pour le end game. Désormais la licence se tourne vers la suite et le prochain jeu n'est nul autre que le très attendu Assassin's Creed Black Flag Resynced. Ce dernier prépare doucement sa sortie et vient nous faire deux chouettes annonces.

Assassin's Creed Black Flag Resynced est prêt à sortir

Loin des remasters auxquels on a déjà pu avoir droit, Assassin's Creed Black Flag Resynced est un bon gros remake. Le jeu a donc le droit à une refonte visuelle totale, à de nettes améliorations de gameplay héritées des derniers jeux de la franchise, mais aussi à quelques nouveautés. C'était déjà l'un des jeux les plus généreux à son époque, et si désormais les mondes ouverts XXL sont devenus monnaie courante pour la licence, Assassin's Creed Black Flag Resynced nous promet tout un tas de choses à découvrir sur terre, en mer évidemment mais aussi dans les profondeurs de l'océan.

Le jeu est attendu sur PS5, Xbox Series et PC le 9 juillet 2026, et à quelques semaines de sa sortie, on apprend aujourd'hui qu'il est passé Gold, ce qui signifie que le développement est enfin arrivé à son terme. L'heure est désormais à la préparation du lancement et au peaufinage comme c'est souvent le cas après la sortie.

Une excellente nouvelle pour les chasseurs de trophées et succès

Comme une excellente nouvelle n'arrive jamais seule, Assassin's Creed Black Flag Resynced a également une bonne surprise pour les complétionnistes. Si en plus d'être un chasseur de trésors vous aiméz chasser les trophées et les succès, sachez que le jeu en propose tout un tas et surtout qu'aucun ne peut être raté. Il ne sera donc pas nécessaire de recommencer une partie parce que l'on a oublié un collectible dans une zone où il est impossible de revenir, ou de rater une action spécifique dans un créneau donnée. Le 100 % est possible dès la première partie, et aucun succès n'est lié à la difficulté. Compléter Assassin's Creed Black Flag Resynced devrait prendre un certain temps, mais ce sera en tout cas à la portée de tous, ce qui est une très bonne nouvelle pour les joueurs. Vous pourrez retrouver l'intégralité des succès du jeu sur sa page Steam.

Chasseurs de trophées et de trésors, vous allez avoir du boulot dans Assassin's Creed Black Flag Resynced

La liste des succès d'Assassin's Creed Black Flag Resynced

Roi du château - Capturez tous les forts

Le Souvenir de mon Ennemi - Afficher tous les portraits des personnages dans le manoir.

Dilettante - Remplissez tous les emplacements de la collection d'art et de l'équipement du manoir.

Gouverneur - Restaurez tous les bâtiments du village de Great Inagua

Zéro déchet - Restaurer une carte à partir de morceaux de carte

Grand Maître - Remporter la victoire à chacun des différents jeux de taverne

Articles d'accord - Garantir la survie de tous les pirates dans un combat de rue

Parmi les voleurs - Déverrouillez un coffre de contrebandier

Aidez un frère à se sortir d'affaire - Terminez une séquence de chasse aux Templiers

Seven Deadly Seas - Trouvez tous les coffres au trésor dans les épaves sous-marines

Silence, imbécile ! - Tuez un garde qui sonne une cloche

Matador - Esquivez trois charges d'un sanglier dans Assassin's Creed Black Flag Resynced

Prédateur parfait - Réussissez un harponnage parfait sur un grand requin blanc

Double Tap - Parez 2 ocelots en succession rapide

Propriété - Effectuez toutes les activités dans un seul et même lieu

Le Bourreau - Tuez 10 ennemis en les pendant avec la fléchette à corde

Attrapez-les tous ! - Capturez au moins 5 ennemis dans une seule bombe fumigène.

Gun-kata - Utilisez des pistolets pour éliminer 4 ennemis d'affilée en moins de cinq secondes.

Dos au mur - Tuez un ennemi avec une exécution murale

Je m'explique : après une parade parfaite, effectuez un total de 4 projections.

Overdesign IV - Éjectez un ennemi enragé pris dans la fumée d'un navire dans Assassin's Creed Black Flag Resynced

La Havane animée - Visitez La Havane (terminez la séquence 2, souvenir 1)

Mobilisation générale - Recrutement de tous les officiers

Folie collective - Ajoutez un vaisseau de chaque classe à la flotte de Kenway

Le drapeau rouge - Embarquez à bord d'un navire de tête de convoi

Insubmersible - Survivre à une vague scélérate prise par le côté

Yo Ho… - Apprends un nouveau chant de marin

Rendre la pareille - Foncez sur un Brig bélier bélier

Chasseur Chassé - Vaincre un chasseur de pirates lorsque son niveau de recherche est au maximum

Le Diable des Caraïbes - Vaincre tous les navires légendaires

Old Ironsides - Effectuez 3 renforts parfaits

Petit ami pas si petit - Débloquez le mode de tir secondaire d'une arme Jackdaw

Tenue générale - Équipez chaque emplacement de la garde-robe du Jackdaw de nouveaux cosmétiques.

Opérateur habile - Fabriquer un objet

Affaires et plaisir - Gagnez 50 000 réaux

Expédiez ceci - Améliorez entièrement le Jackdaw

Glouton de nourriture - Consommez 20 aliments

Ami de tous - Interagissez avec les 7 animaux amicaux

Le casier de Davy Jones - Nagez jusqu'au point le plus bas de la carte

Cartographe - Visitez tous les lieux du jeu

Edward Catway - Cinquante plantes en pot

Ed the Diver - Nager un total de 1000 m sous l'eau, épaves exclues.

Les trophées et succès cachés

Dernier à partir (caché)

Un oiseau minable (caché)

Des murs qui retiennent le vent(caché)

Dans un monde sans or (caché)

Toujours une écharde (caché)

Gueule de bois (caché)

Blow the Man Down (caché)

Source : Assassin's Creed Black Flag Resynced, Steam